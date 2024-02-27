再見‧枕邊人丨張曦雯貼身婚紗look騷身段　 Kelly瘋狂罰抄兼聽歌：令自己更易進入狀態

▲ 《再見‧枕邊人》

馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇主演的TVB劇《再見‧枕邊人》故事一開出即見到女主角顧晴天（黃智雯飾）在懸崖邊亡命奔跑，之後跌落山崖。

相隔7年，失了憶的晴天從印尼回歸，並在律師好友金長勝（羅天宇飾）幫助下尋找過去，可惜面對過去最親的人，晴天只有陌生的感覺。

另一邊廂晴天前夫楊萬森（馬德鐘飾）決定忘掉過去及晴天重新開始，就在與紅顏知己朱善美（張曦雯飾）大婚當日，晴天突然殺出令婚禮延期，一段緊張的三角關係，以及反轉再反轉的「尋找記憶」之旅正式展開。

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▲ 《再見‧枕邊人》

黃智雯保養得宜

《再見‧枕邊人》的結構亦相當特別，除每集開首均有一句點題slogan，每集結尾均會刻意留下一些類似線索的碎片式片段，以增加劇集懸疑度。

為配合「尋找回憶」情節，年輕版晴天不時會在劇中現身，並由黃智雯（Mandy）分飾；雖然失憶7年與年輕版的晴天年齡至少相差十多歲，但Mandy無論演繹哪個年紀均「零違和」，年輕版的晴天更散發著一股充滿青春活力的甜美感，足證Mandy保養得宜。

▲ 《再見‧枕邊人》每集開首均有句點題slogan。

張曦雯勤做運動保身段

至於飾演楊萬森紅顏知己的張曦雯（Kelly），首集除大晒亮麗貼身婚紗look，在同一集結尾及第二集還分別展示弗爆水底芙蓉Look及做gym Look。

無論哪個造型，Kelly均將其美好身段表露無遺，關鍵在於Kelly平時勤做運動，除每星期會去大約5次健身室，每次運動時間不少於2小時外，Kelly還經常做瑜伽及重量訓練鍛鍊身材，難怪昨晚其中一幕手臂上老鼠仔若隱若現。

▲ 《再見‧枕邊人》

Kelly喊唔停挑戰大

而首集甫出場即要展現喊功的Kelly坦言，《再見‧枕邊人》是其從演以來喊得最多的劇集：「呢套劇真係喊咗好多場，有時開工都會諗：『今日又要喊？』。我之前啲角色都係開心、甜美啲，同埋性格都直接，今次呢個角色除咗好多情緒同秘密，亦好多喊戲，真係好大挑戰同埋好有滿足感。」

Kelly續指，為投入角色，開劇前除瘋狂「罰抄」，更為角色度身訂造「專屬歌單」：「我每套劇開工前都會寫好多角色嘅背景資料出嚟，幫助自己了解個角色。另外我又會搵啲歌去配合番個角色性格同埋經歷，然後日日揸車返工時都聽住啲歌，令到自己更易進入個狀態。」

▲ 《再見‧枕邊人》

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