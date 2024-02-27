流感高峰丨40歲男子慘中流感　咳過不停致肋骨斷裂　醫生揭4大高危人士

流感咳不停，隨時可大可小！有醫生便指目前流感正值高峰期，不少病人因此咳過不停，曾有40歲男病人更因此咳到肋骨斷裂。

最新影片:

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫生蘇一峰今天於Facebook發文表示，近期呼吸道感染病毒十分肆虐，而咳嗽則往往是染上流感的主要病症。他指曾有一名40歲男性病患，因咳嗽症狀嚴重，且有胸痛的情況而求醫。經過X光檢查，蘇一峰嚇見病患右邊第七肋骨出現斷裂，由於病患強調自己沒有受到過任何外部撞擊，因此懷疑是病者咳得過份用力所致。

至於治療方法? 蘇一峰表示，一般來說肋骨骨折幾根，沒有到連續的多處骨折，都是止痛等自己痊癒，不用開刀處理，肋骨簡單的骨折一般會自己癒合，不需要開刀，只是很痛時要止痛。

咳太厲害可造成骨折

台灣家科醫師洪暐傑在Facebook亦曾表示儘管咳嗽導致的肋骨骨折其實並不常見，但當咳嗽的時候會有力量作用在肋骨，當力量大於肋骨的彈性時，在比較脆弱的部位就有可能骨折裂開。根據一些相關的數據顯示，64.3%的人是一處肋骨骨折；57%的人是右邊肋骨骨折；42.8%的人是右邊第十根肋骨骨折。

哪些人容易咳到肋骨骨折

較容易出現咳到肋骨骨折的族群，包含了患有下列幾種疾病如骨質疏鬆症、類風濕性關節炎、慢性阻塞型肺疾病、長期使用類固醇的患者。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣