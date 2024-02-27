【非法沽空】涉非法沽空賺60萬　無業女認使用欺詐計劃還押候判

▲ 涉非法賣空賺60萬，無業女認罪稱受唆使還押3月判刑。（資料圖片）

44歲無業女涉非法沽空股票，藉低價回補從中獲利60萬元，早前被證監會控票控使用欺詐計劃及非法賣空等共8罪。被告原否認控罪，今（27日）於東區裁判法院開審前承認1項使用欺詐計劃罪，餘下控罪獲存檔法庭。被告還押至3月20日判刑，以候背景報告。

最新影片推介

被告楊得心（44歲，無業），今承認1項意圖欺詐而使用計劃罪，7項非法賣空罪則獲存檔法庭。被告承認於2020年5月27日至28日期間，聯同其他不知名人士使用欺詐計劃，以欺詐或欺騙其經紀雅利多證券有限公司，包括向雅利多遞交一份虛假的中央結算交收指示表格等、在雅利多的帳戶賣空或導致賣空1500萬股奧栢股份及在元庫的帳戶買入或導致買入1500萬股奧栢股份；為證監會首次就涉及非法賣空的證券交易以使用欺詐計劃的控罪提出檢控。

辯方求情時呈上精神科醫生報告指，被告自幼遭父親虐打而患抑鬱症及創傷後遺症，沒有工作能力，不能賺取收入。被告沒有相關學識成為主腦，完全受損友唆使，為賺快錢而犯案，被告從中僅獲3萬元報酬，形容她只是「棋子」。

辯方指，本案沒有對任何公司或人士造成實際損失，望法庭考慮被告的精神及心理狀態，判處非監禁式刑罰或緩刑。

裁判官施祖堯聽取求情後，押後判刑至3月20日，先為被告索取背景報告。

案情指，被告於2020年5月27日，在雅利多證券有限公司開立了保證金交易戶口。翌日，被告向雅利多遞交1份中央結算交收指示表格，指示雅利多從其元庫證券有限公司的戶口中，收取1,500萬股奧栢中國集團有限公司的股份。

惟於交表時，被告的元庫交易帳戶並沒有任何奧栢的股份。由於雅利多職員誤信被告當時在元庫持有奧栢股份，故容許被告在雅利多與元庫尚未完成股份結算前，同日在被告的雅利多交易帳戶出售1,500萬股奧栢股份。

同日，當奧栢股價下跌時，被告在其元庫戶口買入1,500萬股奧栢股份，以回補她在雅利多的短倉，從中獲利60.2萬元。香港結算有限公司其後批出豁免，雅利多毋須就買入奧栢股票付費。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳曉欣