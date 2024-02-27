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借名買樓丨借名予父母買樓收租　港女呻零回報兼無得排公屋

家事百科 14:06 2024/02/27

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港女網上呻年輕時被父母利用借名買樓收租，多年來「一毫子利益都沒」，加上她名義上為「業主」，失去排公屋或買居屋的資格，每月只能捱貴租，大呻「害咗自己」。（資料圖片）

不少人為了節省印花稅，都會借從未買過樓的家人之名置業投資，但其實當中存在風險。有港女在網上發文，呻年輕時被父母利用，以她的名義買入一個細單位收租，聲稱幫補三姐妹大學學費。然而長大後發現中計，多年來單位租金全被母親沒收，「一毫子利益都沒」，加上她名義上為「業主」，失去排公屋或買居屋的資格，每月只能捱貴租，大呻「害咗自己」。

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該名女網友年約30多歲，早前在「香港討論區」發文，稱自己自小居住公屋，20歲當年，母親借用她的名義，買入一個細面積的私人單位收租，稱幫補她和兩個妹妹讀大學的支出。

她表示，當時以為「自己著數」，可以年紀輕輕就當上名義上的「業主」，怎料原來中計。她解釋，該單位的租金由媽媽收回，有一次她急需現金交租，便從戶口取出部分租金，結果遭父母責罵，令她深感被家人利用，自己背上業主之名，卻無業主之實，「一毫子利益都沒」。

樓主透露，家中有兩位妹妹，一個抽中居屋，一個獲派公屋，雙雙搬走，惟自己是業主，享受不到此等福利。她又坦言與兩個妹妹相處不來，形容她們「性格有問題，日日好嘈」，故在20多歲便搬出租房自住，每月支付5000至10000元租金。

不過，她形容自己出社會工作後，人工一直維持2萬以下，加上租金高昂，平日唯有節衣縮食。她直言「屋企有笑我呢啲係老姑婆性格，或買嘢俾自己咁cheap，點會捨得為屋企付出」。

直到最近樓主失業，只能搬回父母家住，此刻終於認清父母的嘴臉。每當雙方爭吵時，父母就會對她人身攻擊，母親認為她「沒本事，30幾歲人沒人要，而家同屋企計較錢，人地邊個邊個嫁有錢仔住豪宅，依家屋企肯收留你已經好好」等等

父親更稱「你越老越變態，大家一家人邊有得計較，你呢種人咁痴線，難怪失業」，甚至一涉及金錢，父母就不斷語言攻擊，「話我好著數，一蚊都沒出過做業主，叫我快搬走，同我斷絕關係」。

她奉勸其他網民，不要像她一樣以自己的名義替家人買樓：

難道我下半生不是捱貴租，就是同父母住受氣？

帖文一出後，不少網友身同感受，紛紛表示「我哋有試過，確實真係唔好」，有人更提議樓主「賣咗間屋佢囉，你係業主嚟㗎嘛，你賣樓又唔使佢哋簽名嘅，到時睇吓邊個緊張」。

不過亦有網友認為，「其實你真係無比過首期和供樓， 只係層樓個名係你，有啲困難要佢地賣樓，而且你又失業中，你已經搬回你屋企，你啲姊妹都搬走晒，你自己一個人住一間房，唔使畀租金+家用, 你仲想點？」、「層樓係你個名，但首期供款邊個畀？你搞清楚先呀，私樓買唔起，公屋又無資格，又無男朋友，死死氣低頭回家靠父母吧，無底氣還發什麼脾氣」。

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責任編輯︰王明芳

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