靚太安樂窩｜收藏逾百年歷史古董音樂盒　沈慧林道出每一台背後的動人故事

▲ 萬希泉創辦人沈慧林(William)收藏稀有珍貴的古董音樂盒！

收藏是一個喜好，也是對物品的搜集、儲存與維護，是一種令人沉醉的浪漫。陀飛輪腕錶品牌萬希泉創辦人沈慧林(William)與父親沈墨寧有著一個共同喜好，就是收藏逾百年歷史的古董音樂盒。

William透露父子兩人花了七、八年時間，收藏了數以百計的音樂盒，而且每一台都是稀有珍貴的，William於今集《靚太安樂窩》，就為大家娓娓道出每一台音樂盒背後的動人故事。

▲ 萬希泉陀飛輪創辦人沈慧林

William表示，父親很喜歡收藏工匠的古董，包括已收藏了三十多年的清朝木雕，自從他創業做陀飛輪品牌後，父親就跟他說：「我們一直做民族的品牌，其實也要學習世界各地最頂尖的鐘錶技術才可以。」

他就反問父親何謂「最頂尖的鐘錶技術」？於是父親就找到叫「八音盒」的東西，William解釋：「其實八音盒是瑞士百多年前的一些音樂盒，有別於大家的印象中的音樂盒，八音盒是很大部的，和可以演奏出不同的聲樂和有不同的歌曲，特別是歐洲失傳了的歌曲，全部很稀有很珍貴。」而音樂盒的原理和鐘錶機械原理又是息息相關的，自此父子二人就收藏了愈來愈多的古董音樂盒。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

J.P. Morgan第一代收藏的音樂盒

對於每一台音樂盒背後 的故事，William皆 瞭如指掌， 今次他就揀選了一部份音樂盒跟大家分享，他眼前的音樂盒像一個木箱，打開之後，盒上面貼著數張手寫的字條，原來它們大有來頭，William說：「音樂盒是J.P. Morgan，是大家很熟悉的投資銀行，他們的家族第一代收藏的音樂盒，這個音樂盒很珍貴的一個地方，有J.P. Morgan第一代手寫的字，就是寫他想要什麼歌曲。」

他透露收藏到這台音樂盒的原因：「因為一些工藝上，例如零件上，一路傅承的時候，出了一些問題，令到他們演奏不到這個音樂盒，因為我們明白鐘錶的原理，我們透過博物館，向它收購回來的時候，我們知道其實音樂盒的原理和鐘錶機械原理息息相關，我們有鐘錶師傅可以修理。修復好之後，就演奏出一些很動聽的音樂。」

▲ ​​​​​​​J.P. Morgan第一代收藏的音樂盒

拿破崙四世用來取悅妃嬪的音樂盒

第二台要介紹的音樂盒，木盒上的圖案相當精緻漂亮，William指這個圖案很厲害，因為它不是畫出來，而是用不同顏色的木材拼出來。而這個音樂盒亦大有來頭，他表示：「這個是拿破崙四世的一個音樂盒，他當時做出來是給他的妃嬪。他為了取悅他的妃嬪，總共預備了十五個筒這麼多，什麼叫十五個筒呢？每個筒都有六首歌，筒就像現在播放音樂的CD的裝置。」

▲ ​​​​​​​拿破崙四世用來取悅妃嬪的音樂盒

投幣式音樂盒 少女娃娃郁動踩單車

William要介紹的第三台音樂盒是來自於1890年的投幣式的音樂盒，直立式的設計非常華麗，內裡還有一個少女娃娃踩著單車，原來當時剛發明單車，所以有這個設計，當William投幣的時候，撻著音樂盒的發條管，它就會播放音樂，而少女就會郁動踩單車，是一個動態的音樂盒，還有最特別地方是會亮燈，讓人更加看清所有細節。

▲ 少女娃娃郁動踩單車

​​​​​​​播放中國著名樂曲《茉莉花》

第四台音樂盒，William形容為見證了絲綢之路：「怎樣由我們中國文化傳入西方那裡，這首樂曲很難得是我們收藏個那麼多音樂盒，唯有一個用中國樂曲。」原來音樂盒播出的正是中國很著名的樂曲《茉莉花》，而且音色非常清脆響亮。

▲ ​​​​​​​播放中國著名樂曲《茉莉花》

曾有人願以城堡換取一台音樂盒

之後William介紹的一台音樂盒可謂價值連城，而且製作時間很長，William娓娓道來：「這部音樂盒是我們這麼多收藏當中，時間最長的音樂盒，什麼叫時間最長？這位瑞士鐘錶大師當時答應了客人，他說可以用七年時間做好，怎料實在太複雜，總共有八個筒，每個筒有八首歌，一共六十四首歌，所以他用了十年時間，原本七年，多了三年，才做好這個音樂盒。為什麼這個瑞士鐘錶大師這麼有誠意呢？因為當時客人答應了用一個英國中型城堡來換這一座音樂盒。」

▲ 曾有人願以城堡換取這一台音樂盒

音樂盒像一座城堡

接著介紹的音樂盒非常特別，因為它表面是一座城堡擺設，William說：「這個音樂盒很特別，怎樣看也看不出是音樂盒，好像城堡。怎料是可以打開，城堡裡面是很漂亮的玻璃杯、水晶杯，水晶杯後面又可以吃雪茄，原來這裡是放雪茄的，但這一切都是掩飾，真正的身份原來都是音樂會來的。」說罷William也笑了一笑，似乎很滿意這台音樂盒的「隱身術」設計。

▲ 音樂盒像一座城堡

​​​​​​​音樂盒上有栩栩如生的小鳥

看了這麼多台巨型音樂盒，William隨手拿起一個迷你音樂盒，盒上還有一隻栩栩如生的小鳥，非常精緻可愛，William指這個音樂盒用銀製造的：「很漂亮的雕花，但一打開，很清脆小鳥的叫聲，小鳥的羽毛是百些紙多年前真羽毛編織而成。」

▲ ​​​​​​​音樂盒上有栩栩如生的小鳥

​​​​​​​手動音樂盒最花體力

最後一台要介紹的音樂盒，每次播放音樂都需要用手轉動木盒上的把手，而且是要邊動邊播，算得上是最花體力的音樂盒，William手執紙卷表示：「大家不要看小這麼薄的紙，我們儲了很多，數十筒這些紙，這些紙一格一格的，其實可以歌頌和演奏出很動聽的音樂，透過這部音樂盒，這些紙就會發揮你想像不到的作用。」他又言：「因為這個很需要做運動的，因為一路要手轉，令到它的發條管郁動而帶動紙張播放很響亮的音樂。」 ​​​​​​​

▲ ​​​​​​​手動音樂盒

最新影片推介：

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5