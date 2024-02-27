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【復常之路】昂坪360去年138萬人次　回復疫前95%

社會 13:14 2024/02/27

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昂坪360董事總經理劉偉明表示，昂坪360的賓客總數恢復至疫情前9成以上。（昂坪360圖片）

昂坪360在2023年，業績迎來強勁復甦。昂坪360去年共接待138萬名賓客，較2022年大增255%，平均每日有逾4,200人到訪，較2022年增加148%。整體客量恢復至疫情前約95%。昂坪360亦已增購10部全景纜車Crystal+車廂，冀於今年12月投入運作。

昂坪360指，部分市場的海外賓客數目自2023年2月開關後，已逐步恢復至接近疫情前水平。比較2023年2月至12月與2019全年的日均客數，整體海外到訪的賓客人數已回復至2019年約92%的水平，當中內地到訪的賓客數目更超越疫情前，增加約3成，短線亞洲市場的賓客人數亦已回復至2019年約97%，整體恢復情況令人滿意。

除了海外訪客，昂坪360認為持續的宣傳推廣工作亦成功吸引本地賓客到訪，令2023年本地到訪賓客人數較疫情前增加23%。2023年購買360全年通的人數更較2019年上升29%，反映縱使市民在開關後頻繁外遊，昂坪360仍受本地賓客歡迎。

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至於在剛過去農曆新年年初一至八（10日至17日），到訪昂坪360的賓客人數較2023年同期上升26%，亦恢復至疫情前約 98%。人流同時帶動昂坪市集的消費，這段時間的人均消費金額較2023年增加29%，比較疫情前亦增加27%。

昂坪360董事總經理劉偉明表示，去年2月開關後，海外賓客陸續歸來，當中國內及短線亞洲市場的復甦較明顯，令昂坪360的賓客總數恢復至疫情前9成以上，而今年農曆新年假期比去年亦增加26%。在海外賓客數字穩定回復的同時，本地賓客的數目亦較疫情前增加23%。

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昂坪360的全景纜車Crystal+備受賓客歡迎，在過去的農曆新年初一至初四（2月10至13日）期間使用率達100%，2023年十一黃金周假期間使用率亦近100%。鑑於賓客對全景纜車的需求，昂坪360已增購10部全景纜車Crystal+車廂，新車廂預計將於2024年第四季陸續抵港，並在進行安全測試及通過相關政府部門審批後，冀在同年12月投入運作。

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記者：黃穎津

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