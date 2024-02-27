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北上睇牙｜ 比拼3間深圳牙科診所　洗牙最平¥66部分免費照X光

保健美顏 13:39 2024/02/27

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

「講嘢最緊要有牙力，睇牙緊係要揀有實力」，相信大家都睇過由女星朱咪咪演繹的愛康健牙科廣告。近年越來越流行北上吃喝玩樂，有些人也會專程到深圳洗牙、睇牙等。為此，本報挑選了3間喜獲港人歡迎的深圳牙科診所，拆解互相的優點和價錢，當中有一間洗牙最平66人民幣（約73港元），部分亦可免費照X光！

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比拼3間深圳牙科診所

深圳自有光牙科診所：診所距離羅湖口岸只有約10分鐘路程，由香港註冊牙醫指導及設計療程，提供洗牙、補牙、美白牙齒、牙齒矯正等一站式牙科服務，同時提供免費植牙服務諮詢及掃描，以及後續的保養服務。

部分服務收費如下：

  • 洗牙：齦上超聲潔齒術 180元/次；噴砂潔齒術 350元/次
  • 補牙：由基本每顆200元至精密樹脂每顆1280元不等
  • 拔牙：由每顆400至4000元不等（需視乎牙齒狀態及位置決定）
  • 杜牙根：由每顆1500至1980元不等
  • 牙周治療：輕度療程4000至6000元；中度療程6000至8000元；重度療程8000至12000元
  • 固定矯齒：由每口15000至23800元不等
  • 全方位隱形矯齒：由全包價14990至35000元不等

診所於香港設有6家門店，提供諮詢、繳費、預約、保養服務，以及部分服務如微創植牙，並提供10年香港保養，市民可以網上What'sApp預約。

深圳牙科診所｜深圳自有光牙科診所
地址：深圳羅湖社區人民南路2002號佳寧娜廣場3樓全層

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深圳愛康健口腔醫院：開業28年，早早年由女星朱咪咪代言，深受港人認識。診所提供洗牙、補牙、植牙、杜牙根等服務，同時已納入大灣區醫療券試點計劃，本港市民可以在愛康健使用醫療券，非常划算。

部分服務收費如下：

  • 洗牙：由180至550人民幣（約199至609港元）不等
  • 矯齒：由2000至40000人民幣（約2217至44345港元）不等
  • 補牙：由300至1500人民幣（約332至1662港元）不等
  • 牙周治療：輕度療程4000至5000人民幣（約4434至5543港元）；中度療程5100至8000人民幣（約5654至8869港元）；重度療程8100至13000人民幣（約8979至14412港元）
  • 杜牙根：由每顆1500至3000人民幣不等（約1662至3325港元）
  • 拔牙：由每顆200至800元不等（約221至886港元）

診所分別在羅湖區、福田區、南山區、寶安區及龍華區設有多所分店，位置便利，而總店就位於羅湖火車站，非常方便北上港人，市民亦可於What'sApp預約。

深圳愛康健口腔醫院（羅湖）
地址：深圳羅湖建設路羅湖火車站大樓C區1-8樓

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麥芽口腔：是內地知名的連鎖口腔診所品牌，在深圳市具有社保醫療資格，有信譽保證；此外，由於其價格甚為親民，近期亦在社交平台備受熱議。診所提供洗牙、補牙、植牙、矯牙、牙齒美白等服務，現時亦推出港人優惠，只要透過What’sApp預約羅湖分店，深層洗牙和植牙均有優惠：

  • 深層洗牙：66人民幣（約73港元）
  • 植牙：減500人民幣（減約554港元）

部分服務收費如下：

  • 植牙：由每顆6000至20780人民幣不等（約6651至23037港元）；韓國半口半固定植牙由30000人民幣起（約33258港元）；全口植牙由12萬人民幣起（約133035港元）
  • 拔牙：由200至800人民幣不等（約221至886港元）
  • 補牙：由400至680人民幣不等（約443至753港元）
  • 矯牙：由10000至49999人民幣不等（約11086至55430港元）

診所分別在羅湖區、福田區、南山區、寶安區、龍華區、沙井區、光明區、惠州區及廈門區均設有分店，市民亦可於What’sApp預約。

麥芽口腔羅湖機構
地址：羅湖區深南東路振華大廈2102號

 

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責任編輯：羅嘉欣

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