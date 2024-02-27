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網絡熱話︱老翁車廂用手護6歲女被公審　女童爸爸親揭爺孫關係不忿父遭誣蔑報警

家事百科 16:27 2024/02/27

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老翁東鐵車廂用手護6歲女遭公審，女童爸爸不忿父遭誣蔑報警。

【公審/群組/東鐵/爺孫】網上公審隨時惹官非！事緣有網民於社交平台匿名發相公審，並配以「摸還摸，咁明目張膽」的文字，照片所見一名老翁與一名女童在車廂並肩而坐，當時女童疑似睡著，老翁則用手護住女童。事後女童爸爸現身說法，指兩人是爺孫關係，解釋爺爺怕女兒跌親，所以用手攬住，而他本人也在場，不認為有任何問題，並表示已經報警求助，以及向香港個人資料私隱專員公署投訴。

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事件令全家受困

女童爸爸在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文，指其父親和女兒的相片無遮無掩被放上網，但女兒年僅6歲，正就讀小一，雖然原帖已經被刪除，但學校都知悉事件，亦都與他們取得聯絡：

呢件事搞到我全家都好困擾。

女童爸爸已報警備案

他續指，自而為好有公義的匿名人士，將一個痛錫孫女、年紀老邁的爺爺放網上造謠誹謗，「我爸爸依家唔係好睇得開，呢件事令到我爸爸耿耿於懷，咁老仲要受呢啲網暴」，他直言發文者未搞清楚件事就公審：

呢位匿名人士嘅出發點唔係懷疑，而係直指我爸爸「摸還摸，咁明目張膽」。

而女童爸爸已經報警求助，更附上報案卡直言，「現在我要討回公道澄清事件，保護被誣蔑無辜嘅當事人（即是我爸爸）」。

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網民反應兩極

而帖文引來逾600個留言，網民反應兩極，有人覺得男女有別，應保持距離，「我也有孩子，我也覺得有人幫忙關注甚至報警很好，不是單純公審，因為我不會這樣抱著我女兒，從小我就教她要保護、尊重自己身體」、「唔好意思，若我見到都會誤會，因為扶着的位置確實會讓人誤會，我自己有子女，所以對這些畫面比較敏感，若你真百分百相信你爹，你應該教育他怎樣去扶正確位置和方法」。

亦有人撐女童爸爸，「點解啲人禁多事」、「樓主一於追到底，撐你」、「啲人心有邪念，睇嘅嘢都錯晒 ，係有正義感嘅即時出聲」。

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責任編輯：陳麗薇

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