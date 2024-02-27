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ROVER︱Makerville組4人男子樂隊　《全民造星V》季軍亨仔率好兄弟闖樂壇

娛樂 14:07 2024/02/27

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樂隊ROVER

昨日（2月26日），MakerVille 社交平台追蹤了帳號「rover.weare」，當中有寫有「4把聲 1隊Band」、「2.29 Stay Tuned」以及一無「冇出樣」短片，引起網民討論這對新Band的成員為陳鎮亨（亨仔）、卓金樂（Kim）、王希晉（希晉）、雷濠權（Jason Loi）！

ROVER成員揭盅

在今日（2月27日）下午1時，「rover.weare」陸續發布4名成員的宣傳照，先有Jason Loi，再有亨仔、Kim、希晉，與網民所估計的名單相同！

ROVER的出道作《#秒速8公里》將在2月29日中午12時在《叱咤樂壇》首播、MV在晚上9時在YouTube上架，並會在同日下午6時在觀塘商場大搞Debut Event。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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