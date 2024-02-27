恩愛夫妻丨湯怡與麥秋成晒水着慶祝結婚3周年　大放閃光彈約定白頭到老

▲ 湯怡與麥秋成好甜蜜。

湯怡與麥秋成於2021年的2月26日拉埋天窗，之後她更為老公誕下一女「麥QQ」，一家三口幸福美滿。

早前湯怡發表「合則來，不合則去，不會強求，也不會挽留」論，即令大眾聯想到她與老公麥秋成婚姻有變，更惹來婚變傳聞，事後二人否認，更表示「我哋婚姻唔係大家想象中咁兒戲」。

湯怡發文惹婚變揣測 老公麥秋成親自回應

慶祝結婚三周年

日前是二人的結婚三周年，湯怡在社交網晒出一家水着照，穿上三點式的她與老公相擁，臉上流露一副幸福的樣，之後一家三口再齊齊合照，場面溫馨有愛。

湯怡留言：「簡簡單單就足夠了，謝謝你的愛。#三周年快樂 #皮婚 #愛在蜜園」

麥秋成亦有甫相留言：「謝謝上天讓我遇上妳 ，珍貴的一天。」最好笑有網民指「QQ」跌膊搶FO，非常搞笑。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

恩愛甜蜜

其實湯怡與麥秋成拍拖短短半年，即雙喜臨門宣布結婚兼懷孕的消息，當時二人的婚姻不被看好，更覺男方形象花弗。

當時湯怡曾與網民玩「你問我答」，其中有網友指很多人斷定她跟麥秋成很快便離婚。對此，湯怡霸氣回覆：「一笑置之，我哋兩公婆嘅婚姻唔需要任何人認同，多謝關心。

即使網民對二人婚姻有質疑，他們從不理會，更不時在網上放閃，以行動證夫妻關係甜蜜。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

最新影片推介：Ivy So陳安立專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5