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恩愛夫妻丨湯怡與麥秋成晒水着慶祝結婚3周年　大放閃光彈約定白頭到老

娛樂 16:08 2024/02/27

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湯怡與麥秋成好甜蜜。

湯怡與麥秋成於2021年的2月26日拉埋天窗，之後她更為老公誕下一女「麥QQ」，一家三口幸福美滿。

早前湯怡發表「合則來，不合則去，不會強求，也不會挽留」論，即令大眾聯想到她與老公麥秋成婚姻有變，更惹來婚變傳聞，事後二人否認，更表示「我哋婚姻唔係大家想象中咁兒戲」。

湯怡發文惹婚變揣測　老公麥秋成親自回應

慶祝結婚三周年

日前是二人的結婚三周年，湯怡在社交網晒出一家水着照，穿上三點式的她與老公相擁，臉上流露一副幸福的樣，之後一家三口再齊齊合照，場面溫馨有愛。

湯怡留言：「簡簡單單就足夠了，謝謝你的愛。#三周年快樂 #皮婚 #愛在蜜園」

麥秋成亦有甫相留言：「謝謝上天讓我遇上妳 ，珍貴的一天。」最好笑有網民指「QQ」跌膊搶FO，非常搞笑。

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恩愛甜蜜

其實湯怡與麥秋成拍拖短短半年，即雙喜臨門宣布結婚兼懷孕的消息，當時二人的婚姻不被看好，更覺男方形象花弗。

當時湯怡曾與網民玩「你問我答」，其中有網友指很多人斷定她跟麥秋成很快便離婚。對此，湯怡霸氣回覆：「一笑置之，我哋兩公婆嘅婚姻唔需要任何人認同，多謝關心。

即使網民對二人婚姻有質疑，他們從不理會，更不時在網上放閃，以行動證夫妻關係甜蜜。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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