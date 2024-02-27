前新聞主播丨一家四口西澳旅遊陪老爸玩滑沙　方健儀讚78歲方父：佢係堅嘅

▲ 方健儀父親真係老當益壯。

前新聞女主播方健儀為孝順女一名，上周跟丈夫洪楚恆帶同父母去西澳旅行，近日方健儀不時在社交平台分享旅遊照。

除了大擦龍蝦、去Kalbarri Skywalk觀賞銀河美景以及到訪無人島Abrolhos Islands外，一家四口更去玩滑沙！

78歲方父確係堅

從方健儀分享的照片所見，方爸爸雖然一把年紀，玩滑沙時有姿勢有實際。

連阿女方健儀也出Post大讚：「其實最堅係我爸爸，78歲都真·滑到，平時有運動係唔同啲，佩服佩服；媽媽就……真·擺鋪屎滑到，麻煩大家都俾啲掌聲啦。」

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網民留言大讚方爸爸：「方先生，真係寶刀未老。勁」、「哇！爸爸才真勁」、「方爸爸實在太猛料」、「咁型得唔得㗎」、「有如此健康玩得的兩老，實是褔份」和「兩位老友記好勁呀」，連方健儀也力撐：「佢係堅嘅」

方爸爸如此壯健，只因他努力運動保持健康體魄，9年前退休後，方爸爸每天去沙灘游水，方健儀曾笑稱爸爸擁有一身「十八銅人」的肌膚，肌肉比年輕人更結實。

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努力運動不想成子女負累

在西澳旅遊期間，方爸爸依然有游水，方健儀更出賣老爸，上載爸爸的肉照兼寫道：「我爸方生習慣日日游水（冬天除外），佢知道Rottnest Island水清沙幼，之前嗰晚已經著定泳褲瞓覺，第二朝即刻喺印度洋處男下海。游完水上岸，佢見道方太對拖鞋爛咗，仲好細心同媽媽換鞋，嘩！暖男代表呀。」

另外方爸爸勤於運動，背後有一個窩心原因，方健儀曾透露：「爸爸不想我們三姊妹走他的舊路，不想我們花心神照顧疾病纏身的父母，因此決心退休後每天踏單車鍛練。娘家住在山上，他上斜落斜如履平地。游水亦然，春夏秋冬，風雨不改，目的是要減少病痛，不想成為我們的負擔。」

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