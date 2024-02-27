【煽動分裂】葡籍居英男教師涉發表煽動帖文認罪候判　官斥隔岸觀火其心可誅

▲ 葡籍居英男教師涉發表煽動貼文認罪候判，官斥隔岸觀火其心可誅。（資料圖片）

41歲居英葡萄牙籍音樂教師，涉管理發布35則煽動貼文的香港獨立黨網上平台，以宣傳香港建國等五大綱領，及要求美國佔領香港等。男教師來港探親時被捕，警誡下承認是平台管理員，但否認張貼相關帖文，警方另於其手機儲存的名片，列明男教師為香港獨立黨主席。男教師今（27日）於區域法院承認串謀煽動他人實施分裂國家罪，違反《港區國安法》。法官練錦鴻指被告身處英國，隔岸觀火，在外國「辣起火頭」，其心可誅，還押至4月11日判刑。

葡萄牙籍被告黃煡聰(41歲），報稱英國皇家音樂學院教師，今承認串謀煽動他人實施分裂國家罪，違反《港區國安法》，控罪指他於2020年7月1日至2022年11月1日其間，與其他人串謀煽動他人組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家和破壞國家統一的行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港或中國任何部分從中國分離出去；非法改變香港或中國任何部分的法律地位；或將香港或中國任何部分轉歸外國統治。

法官練錦鴻指，本案屬《港區國安法》21條的標準情況，若屬案情嚴重，至少監禁5年。辯方同意說法，指希望法官考慮《港區國安法》33條，尤其是當中自動投案的情況，又指被告主動交出手機密碼協助警方調查。

法官質疑被告是來港探親時被捕，似乎將事情推得一乾二淨。法官指，被告一直身處英國，形容被告隔岸觀火，在外國「辣起火頭」，其心可誅，還押至4月11日判刑。

案情指，警方自2021年1月起發現多個Facebook、Twitter(現稱X)、Instagram等網上平台及社交媒體，以香港獨立黨名義建立，當中張貼大量分裂國家文宣，宣揚將香港從中國分離出去。

香港獨立黨多番宣傳五大綱領，即廢除《中英聯合聲明》及《香港關係法》；宣布中國非法佔領香港；香港主權懸空期間，英美重新執行《南京條約》、《北京條約》及《展拓香港界址專條》（三大條例），香港領土由英美共同托管，並正式宣佈香港成為中立地區；英美兩國在香港駐軍，及香港動用外匯儲備付款給北約；香港建成有獨立主權之英聯邦國家。

香港獨立黨案發時共發布35則帖文，當中包括煽動他人發動香港獨立戰爭、呼籲聯署要求美國及北約派軍入侵深圳和營救12港人、要求美國佔領香港釋放所有示威者、以及為建立香港軍隊發起網上眾籌等。

被告於2022年11月1日被捕，警誡錄影會面中表示，他受託以管理員身分管理香港獨立黨的網上平台，惟聲稱對分裂國家內容並不知情，否認張貼相關帖文。

被告指，香港獨立黨以被告名義註冊為英國政黨及有限公司，被告受託管理其社交媒體帳戶及網站，並成為管理員，但否認曾予以發布涉案35則帖文。被告又指香港獨立黨Twitter帳戶由許多用戶共用，但不知由誰建立，加入頻道只為分享新聞資訊。

被告手機法證檢驗結果顯示，被告手機能自動登入香港獨立黨Instagram帳戶及頻道管理員帳戶，曾將另外3人的帳戶提升為管理員。被告手機另儲存其身為香港獨立黨主席的個人名片。

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記者：梁錦麟