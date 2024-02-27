  • 18°C
香港時間 : 2024227日 (週二) 19:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【煽動分裂】葡籍居英男教師涉發表煽動帖文認罪候判　官斥隔岸觀火其心可誅

社會 13:48 2024/02/27

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

葡籍居英男教師涉發表煽動貼文認罪候判，官斥隔岸觀火其心可誅。（資料圖片）

41歲居英葡萄牙籍音樂教師，涉管理發布35則煽動貼文的香港獨立黨網上平台，以宣傳香港建國等五大綱領，及要求美國佔領香港等。男教師來港探親時被捕，警誡下承認是平台管理員，但否認張貼相關帖文，警方另於其手機儲存的名片，列明男教師為香港獨立黨主席。男教師今（27日）於區域法院承認串謀煽動他人實施分裂國家罪，違反《港區國安法》。法官練錦鴻指被告身處英國，隔岸觀火，在外國「辣起火頭」，其心可誅，還押至4月11日判刑。

童學園
足球學校｜巴黎聖日耳門香港學院新開辦　PSG教練團獨門教學：培訓聰明球員

葡萄牙籍被告黃煡聰(41歲），報稱英國皇家音樂學院教師，今承認串謀煽動他人實施分裂國家罪，違反《港區國安法》，控罪指他於2020年7月1日至2022年11月1日其間，與其他人串謀煽動他人組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家和破壞國家統一的行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港或中國任何部分從中國分離出去；非法改變香港或中國任何部分的法律地位；或將香港或中國任何部分轉歸外國統治。

法官練錦鴻指，本案屬《港區國安法》21條的標準情況，若屬案情嚴重，至少監禁5年。辯方同意說法，指希望法官考慮《港區國安法》33條，尤其是當中自動投案的情況，又指被告主動交出手機密碼協助警方調查。

法官質疑被告是來港探親時被捕，似乎將事情推得一乾二淨。法官指，被告一直身處英國，形容被告隔岸觀火，在外國「辣起火頭」，其心可誅，還押至4月11日判刑。

案情指，警方自2021年1月起發現多個Facebook、Twitter(現稱X)、Instagram等網上平台及社交媒體，以香港獨立黨名義建立，當中張貼大量分裂國家文宣，宣揚將香港從中國分離出去。

香港獨立黨多番宣傳五大綱領，即廢除《中英聯合聲明》及《香港關係法》；宣布中國非法佔領香港；香港主權懸空期間，英美重新執行《南京條約》、《北京條約》及《展拓香港界址專條》（三大條例），香港領土由英美共同托管，並正式宣佈香港成為中立地區；英美兩國在香港駐軍，及香港動用外匯儲備付款給北約；香港建成有獨立主權之英聯邦國家。

香港獨立黨案發時共發布35則帖文，當中包括煽動他人發動香港獨立戰爭、呼籲聯署要求美國及北約派軍入侵深圳和營救12港人、要求美國佔領香港釋放所有示威者、以及為建立香港軍隊發起網上眾籌等。

被告於2022年11月1日被捕，警誡錄影會面中表示，他受託以管理員身分管理香港獨立黨的網上平台，惟聲稱對分裂國家內容並不知情，否認張貼相關帖文。

被告指，香港獨立黨以被告名義註冊為英國政黨及有限公司，被告受託管理其社交媒體帳戶及網站，並成為管理員，但否認曾予以發布涉案35則帖文。被告又指香港獨立黨Twitter帳戶由許多用戶共用，但不知由誰建立，加入頻道只為分享新聞資訊。

被告手機法證檢驗結果顯示，被告手機能自動登入香港獨立黨Instagram帳戶及頻道管理員帳戶，曾將另外3人的帳戶提升為管理員。被告手機另儲存其身為香港獨立黨主席的個人名片。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁錦麟

相關文章

【火警】啟德體育園地盤冒煙　疑電線短路肇禍
今日 10:03
【火警】啟德體育園地盤冒煙　疑電線短路肇禍
【天氣預報】今日氣溫約16至21度　冷鋒將抵周六或低見14度以下
今日 11:31
【天氣預報】今日氣溫約16至21度　冷鋒將抵周六或低見14度以下
【公務員】教大開公共行政碩士課程助鋪路考公務員　李慧琼首執教鞭
今日 11:56
【公務員】教大開公共行政碩士課程助鋪路考公務員　李慧琼首執教鞭
【非法沽空】涉非法沽空賺60萬　無業女認使用欺詐計劃還押候判
今日 12:41
【非法沽空】涉非法沽空賺60萬　無業女認使用欺詐計劃還押候判
【復常之路】昂坪360去年138萬人次　回復疫前95%
今日 13:14
【復常之路】昂坪360去年138萬人次　回復疫前95%

你可能感興趣

【火警】啟德體育園地盤冒煙　疑電線短路肇禍
今日 10:03
【火警】啟德體育園地盤冒煙　疑電線短路肇禍
【天氣預報】今日氣溫約16至21度　冷鋒將抵周六或低見14度以下
今日 11:31
【天氣預報】今日氣溫約16至21度　冷鋒將抵周六或低見14度以下
【公務員】教大開公共行政碩士課程助鋪路考公務員　李慧琼首執教鞭
今日 11:56
【公務員】教大開公共行政碩士課程助鋪路考公務員　李慧琼首執教鞭
罪案 請願示威 英國 北京 美國 深圳 Facebook 中國 Instagram

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍惜生命】鰂魚涌男子墮樓亡　直插入巴士車頂跌進車廂
【珍惜生命】鰂魚涌男子墮樓亡　直插入巴士車頂跌進車廂
急症室最長等候時間（02月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月27日 時間16:05）