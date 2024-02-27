【爆竊案】旺角多個報紙檔遭爆竊　檔主加強保安仍遭賊人光顧

▲ 旺角多個報紙檔遭爆竊，檔主加強保安仍遭賊人光顧。（黃傑偉攝）

今晨(27日)約8時，旺角有多個報紙檔被爆竊。

今早8時，旺角亞皆老街與西洋菜南街交界一報檔，男檔主返回開舖時發現報檔有被搜掠痕跡，報檔内約值2,000元貨物被盗。檔主閉路電視片段顯示賊人身穿黑色衫褲，高瘦身材及帶口罩。

▲ 旺角多個報紙檔遭爆竊，檔主加強保安仍遭賊人光顧。（黃傑偉攝）

檔主指，去年11月至今，報檔已被3次爆竊，以往兩次分別損失2萬及4,000元。檔主已在店舖加強保安鎖好貨物，賊人只能偷走枱面的財物。

另一被爆竊報檔於砵蘭街近朗豪坊對開，女檔主今早開檔時發現報檔被爆竊，損失3,000元財物，包括香煙、啤牌及現金。女檔主透露，報檔多次遭爆竊，所以已加強保安並裝有閉路電視，無奈仍被爆竊。女檔主指對爆竊防不勝防，已加強保安仍難避免被爆竊，感到十分無助及無奈，希望警方多加巡邏。

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記者：黃傑偉