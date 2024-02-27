【全國兩會】吳傑莊提案涵跨境打擊電騙　舉例內地有防詐騙保險

▲ 吳傑莊的提案包括，推進跨境電信詐騙協同治理機制。（區綽彥攝）

全國兩會下月在京召開，身兼全國政協委員的立法會議員吳傑莊今日向中央呈交4項提案，涵蓋推進跨境電信詐騙協同治理機制；期望國家容許香港創科專家和科研隊伍設立航天科技國家重點實驗室，及向香港借出航天科技設備，在港展出。

吳傑莊今日在傳媒茶聚上透露，他的提案包括，推進跨境電信詐騙協同治理機制，建議建構多元協同治理的跨境電信詐騙治理機制、健全完善相關工作規定、推動科技賦能辦案等政策，以求對跨境電信網路詐騙犯罪做到防患未然。他希望，深化跨境合作，希望香港多和國家聯手溝通，打擊騙案，幫助苦主追回款項。他提到，兩地的電信詐騙治理機制不同，舉例內地有防詐騙保險，投保100元，倘受騙，最高賠償10萬元，不過，投保前要做一份問卷，答對才可投保，問卷的過程會了解到最新詐騙的手法。

另一項提案是進一步加強國家對香港航天科技研發的支持政策，增加各地方省市和香港的合作，促進香港航天科技、以至創科技術的發展，奠定國際創新科技中心的地位，更好地為國家發展作出貢獻。吳傑莊期望，國家容許香港創科專家和科研隊伍設立航天科技國家重點實驗室，增加香港科研人才和企業參與國家航天科技研究的機會。他建議國家向香港借出上過太空的航天科技設備，在香港展出，定期舉行大型博覽會，更可配合遊樂設施。

另外，吳傑莊建議，在粵港澳大灣區建設國際中小企業創新Web3融資平台，及借助中醫藥文化打造中醫藥文體旅品牌和服務。

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記者：區綽彥