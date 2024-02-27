【醫療券】盧寵茂約見牙醫學會代表　反映應尊重其他地區專業制度

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政府推出長者大灣區醫療計劃，並新增兩間位於深圳的牙科試點機構，不過牙醫學會認為做法鼓勵市民北上消費，並打擊本港業界士氣。

醫務衞生局局長盧寵茂今日(27日)約見香港牙醫學會代表，聽取學會有關「長者醫療券大灣區試點計劃」的意見，並關注學會近日評論「試點計劃」時，對內地牙醫專業及監管制度的批評。



盧寵茂表示，特區政府重視牙醫專業培訓及監管。同樣地，內地口腔科醫生的培訓也是全面、規範化並獲國家認可的。口腔科專業的規管亦受國家、各省市及地方的衞生健康委員會／衞生健康局的嚴格監管。

他表示，相信香港牙醫業界會尊重其他地區，包括內地的牙醫同行，並抱持互相尊重、互相學習和交流的原則，以促進專業的正面發展。

他強調，牙科專業服務是否貼心，市民最有話語權。期望香港牙醫積極推動自身專業及服務發展，以及保持服務市民的初心，盡其社會責任，繼續與政府攜手推進多項強化香港牙科服務的措施，以提升市民口腔健康整體水平。

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責任編輯：陳展棋