  • 18°C
香港時間 : 2024227日 (週二) 16:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫療券】盧寵茂約見牙醫學會代表　反映應尊重其他地區專業制度

社會 15:13 2024/02/27

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

(資料圖片)

政府推出長者大灣區醫療計劃，並新增兩間位於深圳的牙科試點機構，不過牙醫學會認為做法鼓勵市民北上消費，並打擊本港業界士氣。

醫務衞生局局長盧寵茂今日(27日)約見香港牙醫學會代表，聽取學會有關「長者醫療券大灣區試點計劃」的意見，並關注學會近日評論「試點計劃」時，對內地牙醫專業及監管制度的批評。

盧寵茂表示，特區政府重視牙醫專業培訓及監管。同樣地，內地口腔科醫生的培訓也是全面、規範化並獲國家認可的。口腔科專業的規管亦受國家、各省市及地方的衞生健康委員會／衞生健康局的嚴格監管。

他表示，相信香港牙醫業界會尊重其他地區，包括內地的牙醫同行，並抱持互相尊重、互相學習和交流的原則，以促進專業的正面發展。

他強調，牙科專業服務是否貼心，市民最有話語權。期望香港牙醫積極推動自身專業及服務發展，以及保持服務市民的初心，盡其社會責任，繼續與政府攜手推進多項強化香港牙科服務的措施，以提升市民口腔健康整體水平。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：陳展棋

相關文章

【復常之路】昂坪360去年共接待138萬人　整體客量恢復至疫情前約95%
今日 13:14
【復常之路】昂坪360去年共接待138萬人　整體客量恢復至疫情前約95%
【煽動分裂】葡籍居英男教師涉發表煽動貼文認罪候判　官斥隔岸觀火其心可誅
今日 13:48
【煽動分裂】葡籍居英男教師涉發表煽動貼文認罪候判　官斥隔岸觀火其心可誅
【珍惜生命】秀茂坪安達邨老婦墮樓　當場證實不治
今日 14:36
【珍惜生命】秀茂坪安達邨老婦墮樓　當場證實不治
【爆竊案】旺角多個報紙檔遭爆竊　檔主加強保安仍遭賊人光顧
今日 14:46
【爆竊案】旺角多個報紙檔遭爆竊　檔主加強保安仍遭賊人光顧

你可能感興趣

【復常之路】昂坪360去年共接待138萬人　整體客量恢復至疫情前約95%
今日 13:14
【復常之路】昂坪360去年共接待138萬人　整體客量恢復至疫情前約95%
【煽動分裂】葡籍居英男教師涉發表煽動貼文認罪候判　官斥隔岸觀火其心可誅
今日 13:48
【煽動分裂】葡籍居英男教師涉發表煽動貼文認罪候判　官斥隔岸觀火其心可誅
【珍惜生命】秀茂坪安達邨老婦墮樓　當場證實不治
今日 14:36
【珍惜生命】秀茂坪安達邨老婦墮樓　當場證實不治
大灣區 香港 服務 牙醫 醫務衞生局 醫療券 盧寵茂

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍惜生命】鰂魚涌男子墮樓亡　直插入巴士車頂跌進車廂
【珍惜生命】鰂魚涌男子墮樓亡　直插入巴士車頂跌進車廂
急症室最長等候時間（02月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月27日 時間12:05）