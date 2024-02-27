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【西九文化區】《大狀王》獲年度優秀音樂劇獎　明年北上巡演正公開招募新演員

社會 15:14 2024/02/27

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（西九文化區提供）

西九文化區及香港話劇團宣布，由西九文化區委約創作，西九及香港話劇團聯合主辦及製作的首齣原創粵語音樂劇《大狀王》昨日（25日）於上海舉辦的首屆「2023年演藝大世界音樂劇風雲榜」獲頒由專業評審投選的「年度優秀音樂劇獎 —— 專業劇場原創音樂劇」。 
 
「2023年演藝大世界音樂劇風雲榜」由上海音樂劇文化研究中心及上海黃浦區演藝文化發展服務中心共同主辦，以彰顯中國音樂劇影響力與活躍度為宗旨。今屆9個獎項分別由專業評審及大眾投票選出，由專業評審選出獎項包括「年度優秀音樂劇」、「最佳原創」、「最佳引進」、「最佳改編音樂劇」及「最具成長力音樂劇」。《大狀王》是次獲獎為其繼2023年橫掃十個本地舞台劇大獎後，首次獲得海外及內地獎項。 
 
《大狀王》自公演以來，取得空前成功，於2022年首演及2023年重演，贏得本地和內地觀眾及業界口碑。西九及香港話劇團早前宣布《大狀王》計劃於2025年衝出香港到內地首演，並於西九戲曲中心第二度重演。目前《大狀王》製作團隊正公開招募新演員，即日起至3月6日接受報名，並於4月中旬進行遴選。西九及香港話劇團表示，歡迎港澳台地區、內地及世界各地所有操流利粵語及具演出經驗的人士報名。

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責任編輯：吳穎嵛

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