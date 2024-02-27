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猝死危機｜飛機降落驚見59歲男旅客機上猝死　妻全程坐身旁竟渾然不知

健康資訊 16:56 2024/02/27

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飛機降落驚見59歲男旅客機上猝死，妻全程坐身旁竟渾然不知。

近日英國一名59歲男子在搭乘智利南美航空（LATAM Airlines）前往智利時，被發現在飛機上離奇死亡，而全程坐在他身旁的妻子竟渾然不知，直至飛機降落才發現男子已經斷氣。

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據《鏡報》報道，該名59歲男子與妻子，近日於福克蘭群島（Falkland Islands）搭乘智利南美航空返回智利南部城市旁塔阿雷納斯（Punta Arenas）。原本兩人要轉乘另一架班機，繼續飛往智利首都聖地亞哥（Santiago），惟該名男子在機上已經斷氣猝死。

在經歷近2小時的飛行後，飛機降落在Carlos Ibanez del Campo機場，智利警方立刻趕赴現場，確認男子的死亡與犯罪無關。男子的妻子在接受媒體採訪時表示，他有一些潛藏的健康問題。法醫將於近日安排屍檢，確認男子的死因。

不過，乘客在機上死亡的案例早有先例。2023年10月，一名男子在西班牙飛往英國的捷途航空（Jet2）班機上不幸身亡；同年12月，英國一名婦女亦在搭乘途易航空（TUI Airline），從西班牙特內里費島（Tenerife）飛往格拉斯哥（Glasgow）途中死亡。

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

  • 心臟病發病前，頭頸背部大量出汗；
  • 臉色發黑發白，需慎防肺栓塞；
  • 經常出現眼前發黑，會誘發心肌梗塞；
  • 劇烈頭痛，可能是腦部血管出問題；
  • 身體不明原因疼痛，是心肌梗塞缺血警訊；
  • 胸部頻繁疼痛，恐是心血管中斑塊堆積。

陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

引發猝死3大原因

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

  • 腦部問題，例如：腦中風、腦出血。
  • 心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。
  • 肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

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責任編輯：羅嘉欣

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