國際教育展2024凱旋歸來 立即參加！

國際教育展2024將於3月9日在灣仔萬麗海景酒店8樓舉辦，參展學校包括英國、愛爾蘭、紐西蘭和瑞士等國家的大學、寄宿學校及院校 ，聚集多元化的選擇必定有適合不同需要的你！

琥珀教育創立至今25周年，多年來為多不勝數的學生提供專業的升學顧問服務，致力以學生的需要爲先。我們的初衷是為對海外升學感興趣的學生提供一個平台去探索選擇適合自己的學校，同時亦給予學生和家長親身與學校代表見面的機會。令他們更深入瞭解心儀學校和課程的内容，讓他們可以堅定地選擇合適自己的學校，從而找到未來的方向。

「與衆不同的瑞士升學體驗」

瑞士的課程結合了知識與實踐，打破沉悶學習形式亦包括全球實習工作機會，經驗畢生受用，為留學生帶來與眾不同的留學體驗！瑞士六大熱門學科包括酒店管理、工商管理、金融財富管理、宴會策劃管理、奢侈品牌管理、廚藝美食管理等。大學與行業頂尖企業合作，讓學生能將吸收到的知識與行業接軌。是次展覽有幸邀請到Swiss Education Group, SEG – 瑞士規模最大的酒店管理及工商管理教育，旗下院校提供最專業和最全面的學士及碩士教育，院校躋身2023年QS世界大學排名前8位包括Swiss Hotel Management School, Cesar Ritz Colleges Switzerland, Hotel Institute Montreux, Switzerland, Culinary Arts Academy Switzerland。SEG將為有興趣的學生講解如何獲得優先取錄及2024奬學金申請等攻略，切勿錯過！

「重點推介：英國University of Exeter大學」

University of Exeter (Exeter)是羅素集團 (Russell Group)的成員之一。2023-2024年大學 The Times & Sunday Times Good University Guide排第11名。Exeter擁有3個校區： Streatham Campus, St Luke’s Campus及Penryn Campus。St Luke’s Campus位於Exeter City Centre附近，主要專注於Medical、Health和Sport Sciences。Exeter以其卓越的學術成就和研究驅動的方法而聞名所以收生要求也相對地高。它提供跨學科的廣泛本科和研究生課程，包括Humanities、Sciences、Social Sciences、Business和Engineering。Exeter自身與世界各地多閒大學建立了合作夥伴關係，為學生提供國際交流與合作的機會。

「琥珀教育顧問親身現場介紹自家APAC 課程」

相信各位家長和同學們都有意入讀頂尖大學及修讀其熱門科目，如牛津大學、劍橋大學、英國G5大學、及各大學醫學院。以英國的頂尖大學爲例，學校均要求學生在公開考試中取得優異的成績，例如雅思考試 (IELTS) 中取得6.0或以上的成績，並且一些專業學科更需要通過特定的學科考試方可達到申請要求。琥珀教育主辦的APAC課程專爲學生提供一系列的精英課程服務，例如英語考試準備 (IELTS / UKiset等)和專科考試特訓 (UCAT/ BMAT等)，並且會有名牌大學畢業的專業導師一對一教導學生，盡力為學生爭取入讀名牌寄宿學校和大學的入場券！琥珀教育顧問將會在展覽擔任講師介紹琥珀教育APAC課程，為各位有意計劃升學的學生作申請或入學準備。

「全方位瞭解英國琥珀監護人服務」

寄宿學校的入學要求雖高，但英國政策所規定的學生監護人要求更高，亦是英國政府非常注重的一項政策。故此未滿十八歲的學生必須要有一位監護人來保障學生的安全。如果家長希望親友能夠成為監護人，申請步驟和要求也十分繁複。因此，琥珀教育亦會為大家提供監護人服務，此服務榮獲英國監護人組織及英國寄宿學校會雙重認證，同時與英國400所寄宿學校有著緊密合作，竭力為隻身到海外留學的學生提供和推薦優質的寄宿家庭和貼心的照顧。

有興趣進一步了解更多國際和英國大學及寄宿學校的升學資訊，歡迎於3月9日參加由琥珀教育舉辦的「國際教育展2024」。同時亦會有4場的升學講座，我們更加邀請到學校代表親自講解，涵蓋包括瑞士校園簡介及留學體驗、A-Level及IB成績 Non-Jupas申請香港八大攻略、全方位瞭解Amber APAC課程及Guardianship Service等。機會難逢，切勿錯過！

「國際教育展 2024 International Education Fair 2024」

日期：2024年3月9日 （星期六）

時間：上午11時至下午4時半

地點：灣仔萬麗海景酒店8樓舉辦 (港鐵會展站B3出口)

立即登記：https://forms.gle/9DmCB755KimyxARM9

【講座推介】

3月9日 (星期六)

12:00pm – 12:45pm 【瑞士五星級靚景校園 意想不到的超值留學體驗】

1:00pm – 1:45pm 【2025年醫科入學攻略 APAC 課程助你如虎添翼】

2:00pm – 2:45pm 【A-Level及IB成績 Non-Jupas可入讀香港八大】

3:00pm – 3:45pm 【英國Amber Guardianships – 服務全方位】



(特約)