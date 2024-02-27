【可持續發展】國泰貨運下月採用新空包裝膠膜　含50%循環再用塑料

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國泰貨運站下月起將採用含50%循環再用塑料的空運物流包裝膠膜，較現時所沿用的不少於30%比例的規格高。國泰指，長遠目標是減少在營運中使用塑膠，將研究使用含更高回收物料比例的再生塑膠或使用其他代替物料。

國泰貨運指，新包裝膠膜經過實驗室反覆測試以及去年的實際試驗後，將於下月起正式貨運站使用。國泰附屬服務可持續發展主管霍穎彤稱，國泰貨運站2017年起已開始將包裝膠膜循環再用，並且回收所有在進口貨物中使用的包裝膠膜，新包裝膠膜以50%回收再生塑料製造， 可減少對原生塑料的依賴，而國泰貨運長遠目標是減少在營運中使用塑膠，會與供應商緊密合作，積極研究使用含更高回收物料比例的再生塑料，又或其他替代物料。

國泰貨運站去年10月簽署參加國際航空運輸協會的「環境評估」，是香港首家簽署參加的貨運站，環評計劃為航空業提供全球認可的環境和可持續發展標準。

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責任編輯：黃小冰