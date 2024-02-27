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【DSE】考生可下載「報到易」率先體驗自行簽到　倘遲到或忘記帶手機等毋須自行簽到

社會 15:37 2024/02/27

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當考生到達試場後，可透過「報到易」自行簽到。（考評局網頁截圖）

中學文憑試（DSE）筆試即將於4月9日開考，今年起甲類科目筆試所有一般試場將採用「第二代公開考試支援系統（PESS2）」，由考生用手機應用程式「報到易Check-in Smart (HKDSE)」自行簽到。考評局今日（27日）發表網誌，提醒考生在開考前預先下載及安裝最新版本的手機App，並在前往試場前登入個人帳戶，為應考作好準備，考生亦下利用手機App率先體驗自行簽到流程。

今屆文憑試起，當考生到達試場後，可透過「報到易」自行簽到，監考員點名時會透過流動裝置所顯示考生於報名時提供的相片，以核實考生身分。「報到易」近日已於App Store或Google Play上架，考生亦可透過本月獲發的准考證背頁二維碼下載，安裝後即可透過App內的「如何進行自行簽到？」功能，利用局方提供作測試用途的電腦條碼，體驗自行簽到流程。

考生現已可利用測試用的電腦條碼，體驗自行簽到流程。Ｌ考評局網頁截圖）

考評局今撰文介紹「報到易」3項主要功能，包括：

  • 查閱考試資訊：考生登入「報到易」後，可查閱個人的考試資訊，包括已報考的筆試日期與開考時間、應考卷別/單元、試場編號與地址、座位號碼等。考評局亦會透過推送通知，向考生公布DSE的緊急事項及最新消息。
  • 自行簽到：在考試當日，考生於試場內以「報到易」掃描其獲發的個人電腦條碼貼紙，進行自行簽到。簽到後，記得按試場主任的指示關掉手機，並把手機放在座位下。
  • 確認特別室報告：如考生在英國語文科聆聽考試期間轉到特別室應考，須於考試結束後透過「報到易」內的「特別室報告書」，確認其進入特別室的時間及前往特別室應考的原因，方可離開試場。

根據考評局發布有關「報到易」操作「常見問題」，簽到功能將於每節考試開考前約1小時啟動，而試場主任一般會於開考前15至20分鐘安排考生進入試場，並指示考生使用「報到易」簽到，考生可透過「報到易」掃描其個人電腦條碼紙上任何一個電腦條碼貼紙，以完成自行簽到程序。若考生在桌上未能找到其個人電腦條碼紙，應檢查准考證以確認座位編號正碼，然後立刻向監考員求助。

惟倘考生忘記帶手機，或手機未能連接網絡，以致無法透過「報到易」簽到，考評局列明，「不論你（考生）因任何原因未能成功透過報到易完成自行簽到，皆不會受到任何處分」，監考員會於開考後為考生處理簽到程序。

此外，考生在以下多種情況下，毋須使用「報到易」自行簽到，而考生須於進入試場前關掉手機，由監考員代為完成簽到，相關情況包括：

  • 若考生遲到，於開考後才到達試場
  • 需前往聆聽考試特別室應考
  • 需前往非指定試場應考

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責任編輯：馮琪雅

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