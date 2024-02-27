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【醫療券】深圳和睦家醫院料港客增　需與政府商討醫療券適用範圍

社會 15:45 2024/02/27

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(資料圖片)

大灣區醫療券擴至內地7間醫院，包括位於深圳的深圳新風和睦家醫院。新風天域集團董事長兼聯合創始人梁錦松表示，和睦家於國內地位屬高端醫療，定位不是與香港公立醫院競爭，就醫療券的適用範圍，仍在與政府協調中。

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梁錦松表示，過往不少長者前往大灣區居住，但發現醫療不夠好，陸續返回香港。他表示，長者醫療券於內地融合是一個好的進展，相信不只旗下醫院亦可應用。

梁錦松表示，和睦家於國內地位屬高端醫療，定位不是與香港公立醫院競爭。他表示，不少港人有買醫療保險，可以透過保險前往內地就診。

對於政府正研究增加急症室收費。梁錦松指，不評論香港急症室收費，不過他指本港醫療人手不足，當市民有需求來到內地可以即時照顧。他亦表示，市民亦可以於急症就診，只需一個半小時內就可以回到香港，如非需即時獲得照顧，可以幫到香港居民。

新風天域執行董事、大灣區首席運營官蕭毅晃，香港病人佔比每個月都上升，期望年底會有3-4成客人來自本港。

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責任編輯：陳展棋

 

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