鄭啟泰離世丨鄭啟泰社交網離奇更新　帳號將由家屬接手管理

新城電台DJ鄭啟泰本月3日驚爆死訊，終年56歲。今日（27日）鄭啟泰的IG竟然有更新，其家屬表示已經接手管理鄭啟泰的IG。帳戶亦變為私人，全文如下：





致各位關心鄭啟泰的親友、同事、觀眾及聽眾：

鄭啟泰於2024年2月3日離世後，我們收到各方親友對他的愛戴及懷念，十分感恩。本專頁已交由鄭啟泰家屬管理，感謝大家對他多年的厚愛！

鄭啟泰家屬 謹啟

2024年2月27日

鄭啟泰驚傳死訊後，其未婚妻王雁芝與鄭啟泰妹妹Fiona曾接受訪問稱，醫生尚未找出鄭啟泰死因，建議轉交死因裁判處解剖：「我哋唔會估任何原因，亦都希望外界唔好亂講，都收到大家關心。」

未知是否因這原因，所以鄭啟泰的喪禮事宜至今仍未對外公布。

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懷念未婚夫

另一方面，鄭啟泰的未婚妻王雁芝如常在社交網限時動態分享昔日與鄭啟泰拍拖的甜蜜時光，王雁芝曾表示與鄭啟泰拍拖兩年過得好開心：「我們簡直就是生活在自己世界裏。這兩年是我最快樂的兩年，認識你是我最大的福氣，不管其他人怎麼說，你我都知道我們是最合適的，永遠愛你。」

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