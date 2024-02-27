【23條立法】律師會促具體界定「煽動意圖」　支持以「公眾利益」作辯護理由

▲ 香港律師會就《基本法》23條立法發表建議書。（戴朗希攝）

《基本法》23條立法諮詢期明日結束，香港律師會今日向政府提交意見書，建議引入「公眾利益」作為披露國家秘密的辯護理由，並可考慮參照加拿大《資訊安全法》的做法，例如，被告需證明公開披露機密信息的公眾利益，大於對保密有關信息的公眾利益。

香港律師會今日舉行記者會簡介建議書。陳澤銘表示，律師會在諮詢文件公布後，立刻展開內部工作，憲制及人權事務委員會刑法及訴訟委員會，亦有作詳細研究。

外國商會領事均認同屬憲制責任

對於法例的量刑及相關刑罰，陳澤銘指，由於現時諮詢文件只限於立法原則，律師會將待立法草案正式出爐後，再深入審視。他稱，律師會在過去一個月，跟不同持份者見面，包括外國商會及外國領事，大家均認同23條立法是政府的憲制責任。

對於「煽惑離叛」罪，律師會副會長湯文龍指出，律師會認同諮詢文件不可能列出「煽動意圖」相關罪行的所有情況，但若條例草案可具體界定和描述這項罪行的元素，以免罪行被用作針對政治言論或其他形式的意見表達，將有所幫助。

在被告人權利方面，律師會指，政府應適當考慮被告人在調查期間的權利，包括保釋權，以及控方須積極主動地管理案件。

陳澤銘：比2003年諮詢文件更充足詳盡

陳澤銘表示，23條立法受到社會和國際高度關注，律師會將積極表達意見，以符合社會最大利益，他又認為今次的諮詢文件，比2003年的文件更充足及詳盡。

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記者：戴朗希