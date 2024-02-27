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無性媽媽｜「無性戀」女子對所有人零性趣　花60萬人工受孕一圓母親夢

新手爸媽 17:34 2024/02/27

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「無性戀者」Bryony Farmer花了巨額接受人工授孕。

來自英國的Bryony Farmer自小便渴望成為一名母親，即使遇上無性戀者身份的確認、身體上的一些疾病阻撓，亦無阻她的決心，最終花費巨額購買精子並成功受孕，誕下一名兒子，一嚐心願。雖然獨自撫養孩子的過程頗為艱苦，但她卻樂觀面對，

我是自己最好的陪伴者。

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發現自己與別不同

據英國《每日郵報》報道，現年26歲的Bryony在青少年時期已發現自己與人的不同。她憶述，當時同輩們都表現出對異性的著迷，例如他們會不停欣賞雜誌上的演員Zac Efron及歌星Justin Bieber，又或討論最近遇到過的男生等，但她卻對這一切也提不起勁。Bryony當時也有思考自己是不是一名同性戀，但當她嘗試以戀愛的態度去接觸女生時，她發現自己心中沒有泛起一絲漣漪。

Bryony在15歲那一年，她因患上了嚴重疾病而需留在家中上學，畢業後她沒有讀大學，並在19歲那一年留在家中創業。經歷了多年獨處及埋首女性堆中的時光，也曾令Bryony質疑是否這樣而導致自己對異性沒有興趣。所以，Bryony開始作出一些驗證。

確認無性戀身份

從交友APP中，Bryony認識了一名男生。兩人約會了5次後，對方問Bryony可不可以親吻她，雖然她心中並不樂意，但還是強迫自己接受了。但是，Bryony在回家的途中出現全身顫抖及噁心的反應，她直言：「太可怕了，就好似對我個人空間進行令人噁心的侵犯。」在往後與男性接觸的場景中，Bryony也同樣表現出極度不安及焦慮。

Bryony透露當時自己經歷了一段孤單及迷失的時期，因為她知道有一些「問題」存在但對此卻不了解，同時她也缺乏傾訴的對象。直到一日，Bryony在雜誌上看到「asexuality」（無性戀）一詞，終令她如釋重負，

這就是我！

原來，無性戀可以細分為幾類人，有一些無性戀者在與人產生強烈的情感連結後，才會開始產生性吸引力；有一些則會為了維繫關係，而與伴侶發生性行為。

得到父母支持接受捐精

確認了無性戀者的身份後，Bryony在20歲那一年發現患上子宮肌腺症，令她成為母親的路上雪上加霜，婦科醫生告訴她如果想懷上孩子，需要「及早行事」，令Bryony不得不開始著手「人工生育」這一件事。

在行事前，Bryony希望得到父母的祝福，於是她懷著忐忑不安的心把自己的想法告訴他們，想不到得到對方的體諒及支持，

這並不震驚，我們一直都知道你想成為一名母親。

接下來的數年時間，Bryony開始研究透過捐贈精子受孕的方法，其間她將自己滿腔的母愛暫且投放到其他孩子身上——成為寄養家庭的母親。就在Bryony 24歲那年，她有了一個強烈的想法，「我看著床上的寄養嬰兒，突然產生了一種強烈的感覺，便是時候擁有屬於自己的孩子了。」最終，Bryony花了6萬多英鎊（約60萬港元）、在第二次人工受孕下成功懷上了一名孩子。

感謝自己成為最好的陪伴者

雖然懷孕及生產的過程很痛苦，但當看到兒子Oryn的降生，Bryony感到一切也是值得的，「看到他哭泣，我也淚流滿面，我的寶貝兒子終於來臨了。」

單親母親所面對的辛酸比常人更多，但Bryony卻對此處之泰然，

在沒有伴侶的情況下，別人會認為我對此會感到孤單及無助，但我並不同意。我享受自己陪伴自己，而且我的一些好朋友也會給予幫助。

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責任編輯︰王明芳

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