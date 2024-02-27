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【23條立法】踩界者被請「飲茶」？　鄧炳強：不會加入約談機制

政治 17:40 2024/02/27

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立法會研究與《基本法》23條立法相關的事宜小組委員會今日召開首次會議。（趙居逸攝）

立法會議員管浩鳴表示，留意到內地國家安全部有俗稱「請飲茶」的約談機制，讓有關人士警覺一下。關注當局會否在《基本法》23條立法中，參考國家做法。保安局局長鄧炳強表示，不同社會和法律制度有不同的做法，沒有特定的約談的制度，但當局會做調查。

立法會研究與《基本法》23條立法相關的事宜小組委員會今日召開首次會議。「班長」廖長江任主席，民建聯陳克勤任副主席。今日先討論政策範疇，待草案條例首讀，即轉為法案委員會，直接進入逐條審議階段。

會上議員就諮詢文件提出疑問，其中，管浩鳴表示，執法過程當中，如果對一些可能無辜的人，有一個機制讓他們警覺一下，「可能說你小心一點，或者你有機會踩界，我覺得更易讓市民放心。」

鄧炳強回應指，沒有特定的約談制度，但會做相關調查，「調查期間當然有機會問，如果他能夠解釋，調查完無可疑就沒有事。」而調查的方式亦有所不同，「可以用證人的身份去調查，也可以用可疑人的身份調查。」強調不會加入約談制度。

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記者：趙居逸

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