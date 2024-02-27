【體育旅遊】姚柏良委託立法會研究4地體育旅遊措施　倡港府借鏡發展

▲ 旅遊界立法會議員姚柏良。(資料圖片)

政府致力體育旅遊，透過成立文化體育及旅遊局促進旅遊與體育及文化的融合，推動香港成為大型體育賽事和活動之都。旅遊界立法會議員姚柏良委託立法會資料研究組，分析深圳、澳門、新加坡和日本4地的相關措施，他指當中的措施藉得本港借鏡。

報告指出，這些地方的政府均與各方合作，致力拓展/擴大其體育旅遊市場，舉例日本利用當地的傳統體育運動，發展與其歷史傳統有關的旅遊項目；內地深圳及澳門積極擴建體育基建設施，並提供誘因推展體育賽事及鼓勵旅客參與其中；新加坡的體育文化不及其他地方盛行，但推廣體育盛事的策略較為出色。

日本於2011年便已制訂首項體育旅遊政策。多個政府機構包括體育主管部門與主要持份者攜手合作，利用當地豐富的自然和文化資源，推廣戶外運動和武術旅 遊。具體而言，政府與行業建立網絡，促進眾多成員之間的協作，就大型活動投標和其他體育旅遊活動展開合作，包括籌劃不同活動，讓旅客體驗劍道和空手道文化。此外，日本一間鐵路公司推出方便乘客攜帶單車的列車服務，彰顯跨界合作促進單車旅遊的成果。

深圳和澳門則由政府主導策略規劃，促進「旅遊+」舉措，將旅遊業與體育等其他產業結合。深圳沿海的大鵬新區已制訂策略，推出激勵措施，鼓勵標誌性戶外水上體育賽事落戶，並正擴建大型酒店和體育基礎設施，以提升活動舉辦能力。澳門賽車和博彩業歷史悠久，重點推廣賽車旅遊及其傳統，預計未來將推出更多元的非博彩項目，包括由博彩經營商提供的體育景點。

新加坡似乎沒有制訂全面的體育旅遊策略，但當地成功將大型體育賽事(包括著名的一級方程式賽車)商業化，有賴當地善於利用賽事前後日子協調推廣全城慶祝節目或商業活動。新加坡亦利用各種獎勵計劃，向遊客推廣較冷門的體育活動，包括適合城市環境的戶外歷奇和另類體育項目。

姚柏良認為，報告正正顯示政府在打造運動旅遊產品發揮重要作用，以日本為例，日本政府透過成立日本運動觀光推廣機構，促進體育公私營的協作，讓業界聯手打造體育旅遊產品，香港政府可作參考，搭建一個文體旅業界協作平台，發揮好促進者的角色。

姚柏良又指，隨着「旅遊+」及「+旅遊」概念日益流行，運動旅遊，憑藉健康、趣味以及生活質素提升的內容，及多元化、個性化的體驗形式，成為增長最快的細分旅遊市場之一，香港也要把握機遇，回應這個新趨勢。

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