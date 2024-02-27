  • 18°C
香港時間 : 2024227日 (週二) 18:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【體育旅遊】姚柏良委託立法會研究4地體育旅遊措施　倡港府借鏡發展

社會 16:48 2024/02/27

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

旅遊界立法會議員姚柏良。(資料圖片)

政府致力體育旅遊，透過成立文化體育及旅遊局促進旅遊與體育及文化的融合，推動香港成為大型體育賽事和活動之都。旅遊界立法會議員姚柏良委託立法會資料研究組，分析深圳、澳門、新加坡和日本4地的相關措施，他指當中的措施藉得本港借鏡。

報告指出，這些地方的政府均與各方合作，致力拓展/擴大其體育旅遊市場，舉例日本利用當地的傳統體育運動，發展與其歷史傳統有關的旅遊項目；內地深圳及澳門積極擴建體育基建設施，並提供誘因推展體育賽事及鼓勵旅客參與其中；新加坡的體育文化不及其他地方盛行，但推廣體育盛事的策略較為出色。

日本於2011年便已制訂首項體育旅遊政策。多個政府機構包括體育主管部門與主要持份者攜手合作，利用當地豐富的自然和文化資源，推廣戶外運動和武術旅 遊。具體而言，政府與行業建立網絡，促進眾多成員之間的協作，就大型活動投標和其他體育旅遊活動展開合作，包括籌劃不同活動，讓旅客體驗劍道和空手道文化。此外，日本一間鐵路公司推出方便乘客攜帶單車的列車服務，彰顯跨界合作促進單車旅遊的成果。

深圳和澳門則由政府主導策略規劃，促進「旅遊+」舉措，將旅遊業與體育等其他產業結合。深圳沿海的大鵬新區已制訂策略，推出激勵措施，鼓勵標誌性戶外水上體育賽事落戶，並正擴建大型酒店和體育基礎設施，以提升活動舉辦能力。澳門賽車和博彩業歷史悠久，重點推廣賽車旅遊及其傳統，預計未來將推出更多元的非博彩項目，包括由博彩經營商提供的體育景點。

新加坡似乎沒有制訂全面的體育旅遊策略，但當地成功將大型體育賽事(包括著名的一級方程式賽車)商業化，有賴當地善於利用賽事前後日子協調推廣全城慶祝節目或商業活動。新加坡亦利用各種獎勵計劃，向遊客推廣較冷門的體育活動，包括適合城市環境的戶外歷奇和另類體育項目。

姚柏良認為，報告正正顯示政府在打造運動旅遊產品發揮重要作用，以日本為例，日本政府透過成立日本運動觀光推廣機構，促進體育公私營的協作，讓業界聯手打造體育旅遊產品，香港政府可作參考，搭建一個文體旅業界協作平台，發揮好促進者的角色。

姚柏良又指，隨着「旅遊+」及「+旅遊」概念日益流行，運動旅遊，憑藉健康、趣味以及生活質素提升的內容，及多元化、個性化的體驗形式，成為增長最快的細分旅遊市場之一，香港也要把握機遇，回應這個新趨勢。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

武術 文化體育及旅遊局 姚柏良 F1 賽車 博彩 產品 運動 體育賽事 澳門

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍惜生命】鰂魚涌男子墮樓亡　直插入巴士車頂跌進車廂
【珍惜生命】鰂魚涌男子墮樓亡　直插入巴士車頂跌進車廂
急症室最長等候時間（02月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月27日 時間16:05）