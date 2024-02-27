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霍亂疑雲｜挪威郵輪驚爆百人腹瀉　15人檢測出爐終獲准靠岸

健康資訊 17:31 2024/02/27

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挪威一艘郵輪周日（25日）驚傳百人出現集體腹瀉，其中15人情況較為嚴重，經隔離及檢測後終於獲准靠岸。

挪威一艘郵輪周日（25日）驚傳百人出現集體腹瀉，其中15人情況較為嚴重，已在船上隔離。郵輪當時停靠在毛里裘斯首都路易港外，由於當局表示存在健康風險，因此針對該15人進行檢測，直至翌日結果出爐、證實乘客並非感染霍亂後才允許正式靠岸，並預計於今日開放下船。

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綜合外媒報道，該艘郵輪為「挪威之晨號」（Norwegian Dawn），一共載有2184名乘客與1026名船員，2月13日從南非首都開普敦啟程，展開為期12天的航程。然而因為航程開始後傳出集體腹瀉事件，郵輪決定取消留尼旺島的行程，提前一日抵達路易港。

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對此，毛里裘斯衛生部發言人透露，船上約有100人出現腹瀉症狀後康復，另外15人症狀則較為複雜，因此需要接受隔離。當地港務局同日透過聲明表示，因存在健康風險，已從15名隔離者身上採集樣本。檢測結果於周一（26）出爐，顯示乘客感染腸胃炎，而船上的水源測試結果亦沒有發現霍亂的痕跡，因此准許郵輪靠岸。

郵輪公司其後亦透過聲明證實，指出有部分乘客出現「輕微腸胃症狀」，包括腹瀉及嘔吐等，但就沒有任何確診霍亂的病例。

目前「挪威之晨號」預計於今日開放下船及登船，屆時將有約2000名乘客會下船結束郵輪行程，另有2279人接著登船展開郵輪之旅。

霍亂嚴重可致死

根據衞生防護中心資料，霍亂是一種由霍亂弧菌所引起的急性腸道傳染病；霍亂弧菌有多種血清型，但只有產生腸毒素的O1和O139可以導致霍亂爆發。值得留意的是，大部分患者並沒有病徵，而出現症狀的患者中，大多數為輕度或中度腹瀉，其他患者可能會出現大便呈米水狀的嚴重腹瀉和嘔吐。若未能及時接受適當治療，便有可能因嚴重脫水而死亡。霍亂的潛伏期由數小時至五天不等，通常是兩至三天。

預防方法

要預防感染霍亂，應留意以下幾點：

1. 保持良好的個人衞生

  • 經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前，以及如廁後。
  • 洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，再用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，亦可考慮使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手。
  • 清理或處理嘔吐物及糞便時，須戴上手套及外科口罩，事後必須徹底洗手。
  • 患者或帶菌者切勿處理食物和照顧兒童、長者和缺乏免疫力的人士。
  • 如出現嘔吐或腹瀉等腸胃病徵的人士，不應上班或上學及應向醫生求診。

 2. 保持良好的食物衞生

  • 只飲用煮沸後的自來食水或出品自可靠商戶的樽裝飲品。
  • 避免飲用來歷不明的冰塊所調製的飲料。
  • 從衞生及可靠的地方購買新鮮食物，不要光顧無牌小販。一般而言，經徹底洗淨的水果可連皮進食。不過，如果希望減低患上疾病的風險，尤其是身處外地時，進食生的水果前可去掉外皮。
  • 所有食物（特別是貝殼類海產）應該徹底煮熟才食用。
  • 高危人士，包括幼兒、長者、長期病患者和免疫力較弱人士、及希望減低患上食源性疾病風險的人士，都應避免進食生及未煮熟的食物。
  • 處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病。

3. 保持良好的環境衞生

  • 保持衞生設施和排水系統正常運作。
  • 應妥善清潔及消毒患者曾使用的廁所和受排泄物污染的地方，在過程中須戴上手套及外科口罩。
  • 用即棄抹布抹去嘔吐物／溢出糞便，及後用 1 比 49 稀釋家用漂白水清洗及消毒受污染的地方及鄰近各處（作為一個概略的指引，消毒範圍應包括從嘔吐物／糞便溢出邊緣起 2 米內的地方），尤其是經常接觸的地方，如門柄、扶手等。讓漂白水在污染的地方表面待15 – 30分鐘以徹底消毒，然後再以清水清洗並抺乾。金屬表面應用70%酒精消毒。 
  • 切勿以拖把清理嘔吐物。
  • 完成清潔及消毒後，必須把清潔用具浸泡在 1 比 49 稀釋家用漂白水內30分鐘，然後徹底沖洗及自然風乾才可再次使用。
  • 所有清理工作完畢後，必須徹底洗手。

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責任編輯：羅嘉欣

食用安全 衞生防護中心 健康問題 傳染病 腸胃炎 毛里裘斯 郵輪 腹瀉 霍亂

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