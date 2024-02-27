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飛機禁忌｜空姐揭坐飛機3大注意事項　1嘔心原因提醒：千萬不要用廁所紙巾

休閒消費 16:53 2024/02/27

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美國空姐Cher分享3件坐飛機要注意的事項。（iStock圖片）

不少港人每逢假期就會選擇飛出香港，到各地旅行，外國有空姐拍片提醒乘客，坐飛機時有3項事件要留意，不然有機會會受傷！

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早前，美國一名空姐Cher Killough在社交平台TikTok上發布影片，分享3項坐飛機時要注意的事項。

美國空姐Cher Killough早前於TikTok上發布影片，分享坐飛機時要注意的3件事，一不小心更有機會會受傷！

坐飛機注意事項｜1. 坐飛機不要穿短褲

Cher表示，飛機上的冷氣溫度較低，容易使人感到寒冷，如果不慎發生意外，乘客需要使用滑梯疏散時，穿短褲滑下的話有機會會弄傷腿部和臂部。

坐飛機注意事項｜2. 轉機時間最好預留3小時

Cher表示，因航班發生延誤而沒趕上轉機非常麻煩，尤其2024年航班延誤狀況較多，為了避免原本計劃好的行程受到影響，大家預留多點的時間轉機比較安全。

坐飛機注意事項｜3. 不要使用飛機上的衛生紙

Cher從不使用飛機上所提供的衛生紙，她表示若仔細留意紙巾，有機會會看到水漬，而漬痕極有可能是男性尿漬，因為男生容易出現難以瞄準馬桶的情況，加上飛機會因氣流影響而搖晃，導致小便「四散」，因此她建議使用隨身攜帶的衛生紙，會較為乾淨。

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責任編輯：王明芳

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