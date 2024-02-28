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飲食攻略｜常捱夜、夜瞓、睡眠質素差易致肥　折解夜瞓致肥3大影響因素【附加速減脂食物+減肥水果清單】

保健美顏 13:34 2024/02/28

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

都市人生活繁忙，有時需要加班到夜晚，想善用空閒時間而令自己夜瞓。台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁中指出，經常捱夜會令身體在不知不覺間變肥胖，主要與3大因素有關，提醒大家如果想避免夜瞓致肥，就要做到3大重點。

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折解夜訓致肥3大影響因素

生長激素降低：營養師強調，生長激素對於脂肪代謝尤其重要，而捱夜、睡眠不足會使生長激素降低，當生長激素不足就會讓新陳代謝變差，熱量無法被消耗掉，多餘的熱量就會累積成脂肪，導致體重增加、變胖。

瘦體素降低、飢餓素升高：這2大因素會互相影響，如果常捱夜、睡眠質素不佳就會使瘦體素降低、飢餓素升高，造成不斷感到飢餓，不斷吃進更多的熱量，增加脂肪、體重上升。過往有研究顯示，睡眠不足會令人對飲食喜好有所改變，更容易吃下高碳水化合物的垃圾食物。營養師提醒大家，瘦體素分泌的黃金時段是晚上11點到凌晨2點，故建議11點前入睡。

3大重點避免夜瞓致肥

營養師表示，過往有實驗結果證明，經常捱夜的人會比有良好睡眠質素的人平均每日都攝取300大卡，一個月累積下來就是9000大卡，相當於一個月內喝下了65瓶可樂的熱量。故此，她提醒大家如果夜瞓致肥，就要做到以下3大重點：

  • 晚上11點前睡覺
  • 每天睡足6至8小時
  • 睡前3小時內不進食

9大加速減脂食物

台灣營養師朱瑞君曾在其Facebook專頁分享9種加速減脂的原型食物：

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10大減肥水果清單

台灣營養師程涵宇亦曾在其Facebook專頁分享10大減肥水果：

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內容獲「李婉萍營養師」授權刊登。

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責任編輯：羅嘉欣

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