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星二代︱錢嘉樂餅印愛女暴風成長　10歲大女錢凱晴遺傳湯盈盈身形擁長腿

育兒資訊 18:25 2024/02/27

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

錢嘉樂餅印愛女暴風成長，10歲大女錢凱晴遺傳媽媽湯盈盈身形擁長腿，一家四口到海洋公園遊玩。

【錢嘉樂/湯盈盈/餅印/星二代/星爸/星媽/明星育兒】藝人錢嘉樂與湯盈盈於2012年結婚，先後誕下兩名女兒，10歲大女兒錢凱晴（Alyssa）與8歲的二女錢凱琪（Kassidy），兩名愛女從小樣貌就跟爸爸餅印一樣，嘉樂因而被指基因強大。日前他們一家四口到海洋公園遊玩，見到10歲的Alyssa暴風式成長，更擁有纖幼長腿，遺傳了湯盈盈的好身形，而身高更直逼媽媽!

最新影片：

湊得輕鬆啲
求子辛酸︱可宜佗龍B成功分享備孕心路歷程　名校媽媽高壓成長承諾不做怪獸家長

星二代︱大女Alyssa極速長高

現年48歲的湯盈盈選美出身，由於身形不俗，所以在拍劇初期經常演演性感角色，及後演技才備受肯定，所以兩女都遺傳了媽媽的好身形，擁有纖幼長腿。而10歲大女Alyssa暴風式成長，身高僅矮媽咪半個頭。

細女錢凱琪都擁有長腿。ig圖片

錢嘉樂曾透露兩名女兒就讀名校蘇浙小學幼稚園，疑直升蘇浙小學，ig圖片

星二代︱錢嘉樂基因強大

錢嘉樂兩女從小到大都被指似足爸爸，三父女猶如餅印，外界一直指嘉樂基因超強大，今次終於證明盈盈基因都十分強大!

去年8月，盈盈上載兩女兒的開學照，兩女揹起同款書包同樣扎馬尾齊齊回歸校園。錢嘉樂曾透露兩名女兒就讀名校蘇浙小學幼稚園，疑直升蘇浙小學，學校設小學部、幼稚園、幼兒園，及國際部，該校有分為本地班及國際班。是香港唯一用普通話作為教學語言的非牟利私立小學。

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責任編輯：王明芳

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