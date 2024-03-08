生死教育丨90後港男入行禮儀師處理逾200場喪事　難忘大學生輕生亡喪禮極催淚

近年年青人輕生個案屢見不鮮，現職為殯葬禮儀師的陳培興坦言即使處理過不下於200場喪事，但每當目睹年青人選擇輕生而離世，家人朋友為逝世者傷心難過時，他仍感到無比惋惜。尤其每當知道亡者可能是因對世界絕望而選擇自我輕生時，陳培興卻在他們的喪禮看到不一樣的畫面。

我做這類因輕生而離世的喪禮，會見到其實有許多人是十分關心他們（輕生者）！會為他們的逝去而傷心難過！

「膽粗粗」自薦殯儀業

於大學時主修哲學系的陳培興，指自己自小就希望做一些與眾不同及有意義的工作；畢業後的他曾試過作文職工作，不過卻始終覺得不適合自己。因此，這位90後的小伙子，便決定「膽粗粗」選擇一條同輩鮮有走上的道路——從事殯葬禮儀師。他指一開始由於不熟行情，一心想入行的他於是乎便「CV亂投」，將自己的履歷表向不同殯儀公司投遞，期間亦曾被求職者懷疑自己是否3分鐘熱度。

可能見我大學生，下意識覺得我嬌生慣養，一開始對我是不信任，經我多番游說，對方才決定給我一個嘗試機會。

對於這份工作，陳培興指家人一開始是不予支持，不過，後來因家中有一位親人離世，他幫忙處理喪禮事宜，父母看見兒子對工作的認真，才有所動搖。他指以前家人會認為他的工作「不吉利」、「失禮」，雙方在家從來有默契地不會主動提起；但現在則會主動關心，並提醒他事事小心。

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心痛年輕人自殺輕生

輾轉間已入行數年的陳培興，曾處理的大大小小喪禮不下於200場，問及對死亡會否因此感到麻目? 他斷言表示永不可能，尤其對於年輕逝世的生命更是尤其心痛。香港近年有不少學生自殺，陳培興指，過去亦曾處理過一場自殺離世的喪禮，據他了解，選擇輕生的男生生前於大學校園中性格十分孤僻，絕不輕易將自己的感受向他人宣之於口。惟令陳培興感意外的是，喪禮的當日，除了家人親友，男生生前不少同學均有主動到場痛哭悼念，而且坐滿了禮堂。

每當我做這類因輕生而離世的喪禮，我看見我會很想他們知道，如果他們（輕生者）有需要時，其實身邊的人很願意關心及愛錫他們。

倡在家離世送別亡者

作為殯葬禮儀師，陳培興其中一項主要工作，便是透過在家離世，讓亡者有體面及尊嚴地離開人世。他指在家離世在香港並不普遍，甚至有人以為是不合法的。

香港大約每年可能有5萬人離世，9成人是在醫院去世，在家離世的人數是不足1成。

陳培興一直希望提倡在家離世，是因為他認為人生的最後一程，只有在最熟悉的家及親人陪伴下，才是最好的道別。他指在家離世，不只可令亡者於熟悉的家居環境下安詳地離開；喪親者從中亦會加快自癒，因為明白親人走得舒服。他簡單地介紹當中的流程:

殯葬禮儀師會走上家中，為離世者更換衣服，而換衣服抹身的過程均是於當下完成，家人絕對不會看見死者需要赤身露體，目的是希望家人會見到是安心舒服，先人有被尊重。

死亡的反思

作為殯葬禮儀師，陳培興近年亦積極投入生死教育的工作，有關箇中因由，他坦言是希望教育大眾好好珍惜當下，無須對死亡感到特別的恐懼。

我希望透過工作坊，讓大眾從死亡去了解不同人的生活方式，從而好好計劃人生，如何過、做什麼、與什麼人一起過。

他又希望有關當局，可以檢討某些人士離世的安排，指自己曾接觸過愛滋病離世的個案。由於涉及感染風險，這些已故者未必可以進入私營殮房，令有關家人十分徬徨無助。他認為:

我們應該要思考有什麼措施，才可令有傳播疾病風險的遺體亦得到一種合適的尊重。

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記者 : 容惠玲

場地提供 : 九龍殯儀館