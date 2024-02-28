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【財政預算案2024】一文看清歷年交通津貼門檻　今年折扣有幾多？

社會 08:34 2024/02/28

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（資料圖片）

交通補貼每月16日拍卡領取，已成為不少打工仔的習慣。事實上，計劃自2019年推出以來，亦曾多次改動細節。

而政府會否再對補貼計劃進行調整，亦是打工仔對將於本周三（28日）公布的財政預算案關注焦點之一。

現時市民每月的公共交通開支若超出$400，政府會為超出$400的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通的補貼金額以每月$400為上限。

月份門檻（A）補貼金額（B）補貼上限（C）達至補貼上限的每月交通費用（A+C÷B）最大折扣（實際支出佔交通費用最低百分比）
2019年1月至12月$40025%$300$160081.25%
2020年1月至6月33.33%$40075%
2020年7月至2021年3月$200$140071.43%
2021年4月至12月$500$170070.59%
2022年1月至4月$400$400$160075%
2022年5月至2023年10月$200$500$170070.59%
2023年11月起$400$400$160075%

翻查資料，時任行政長官林鄭月娥在2017年《施政報告》，宣布推行公共交通費用補貼計劃。計劃在2019年1月1日正式實施，當時為每月超出$400的實際公共交通開支提供四分之一補貼，每張八達通卡每月可領最高$300補貼。

政府在2020年改良計劃。由2020年1月1日起，市民每月的公共交通開支若超出$400，每月超出$400的實際公共交通開支之補貼金額由四之分一提升至三分之一，補貼上限亦由$300增加至$400。

因應新冠疫情，林鄭月娥於2020年4月8日宣布，在該年7月至12月期間，每月公共交通開支門檻由$400降至$200。後又因應疫情持續，將安排延至2021年6月30日。其後因應四間專營巴士公司加價，政府再將安排至2021年年底，並於2021年4月至12月期間，每月補貼上限由$400暫時提高至$500。

因應第五波疫情，政府在2022年5月至10月再度將「公共交通費用補貼計劃」的門檻由$400降至$200及提高每月補貼上限由$400至$500，直至2023年10月底止。

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記者：黃穎津

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