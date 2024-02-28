【財政預算案2024】交通津貼、$2樂悠卡今年檢討　陳茂波：無意取消

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交通補貼每月16日拍卡領取，已成為不少打工仔的習慣。事實上，計劃自2019年推出以來，亦曾多次改動細節。

而政府會否再對補貼計劃進行調整，亦是打工仔對將於本周三（28日）公布的財政預算案關注焦點之一。財政司司長陳茂波強調，樂悠卡$2乘車、交通補貼計劃都會在今年檢討，但無意取消。

現時市民每月的公共交通開支若超出$400，政府會為超出$400的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通的補貼金額以每月$400為上限。

月份 門檻（A） 補貼金額（B） 補貼上限（C） 達至補貼上限的每月交通費用（A+C÷B） 最大折扣（實際支出佔交通費用最低百分比） 2019年1月至12月 $400 25% $300 $1600 81.25% 2020年1月至6月 33.33% $400 75% 2020年7月至2021年3月 $200 $1400 71.43% 2021年4月至12月 $500 $1700 70.59% 2022年1月至4月 $400 $400 $1600 75% 2022年5月至2023年10月 $200 $500 $1700 70.59% 2023年11月起 $400 $400 $1600 75%

交通補貼、$2長者搭車檢討

陳茂波表示，已要求部門檢視乘車「2元優惠計劃」、以及「公共交通費用補貼計劃」。

他形容，這兩項措施涉及開支較大，增長迅速。他強調政府無意取消這些計劃，檢視的目的是要讓有關計劃以財政上可持續的模式繼續提供，預計檢討在年內完成。

二元優惠計劃，2023／24年度開支約40億元，較2019／20年度的13億元增加超過兩倍。

公共交通費用補貼計劃，2023／24年度開支約35億元，較2019／20年度的17億元增加超過一倍。

$2搭車消息：檢討方向3個

「2元優惠計劃」的檢討方向，政府消息人士稱，包括繼續做、現有$2資格不變、今年完成檢討。檢討理據是開支倍增, 盼讓計劃更可持續性。

至於金額及優惠會在今年有結果，惟不肯透露是否會縮減。至於交通工具種類, 亦會在檢討之內。

至於交通費補貼，政府消息人士指，當局無意取消，亦未有透露會否收緊。至於增加八達通以外的適用平台，相關準備工作進行中。

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記者：黃穎津