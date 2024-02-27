【北都教育城】嶺大有意於北都設第二校園　料建實驗室用作研究或教學

▲ 嶺大今（27日）舉行傳媒午宴。（梁凱婷攝）

嶺南大學有意在北都教育城設立「第二校園」，嶺大校長秦泗釗今（27日）出席傳媒午宴時指，盼利用鄰近的洪水橋用地作專上教育用途，推動與其他院校共享的樞紐；亦計劃在深圳建立研究院，作為大學「科研重地」。秦泗釗又期望，將博雅教育「打通」，作為教育者努力培養人才擁有不過時的技能。

秦泗釗表示，有意進駐北都教育城設立第二校園，形容大學為北都「西邊的大門」，距離相近，相信具備優勢，故希望「向政府再要一塊地」，並提到「看上」及正爭取鄰近的洪水橋用地作專上教育用途。他又指，目前未有具體計劃，但預料會在內興建新實驗室，主要用作研究，或讓研究生上課，推動與其他院校共享的樞紐。而政府正就搬遷鄰近兆康站的屯門濾水廠進行研究，秦亦稱，有意爭取相關水廠用地，與現有校園連在一起、再擴大校區。

嶺大亦計劃在深圳南山區科技園建立嶺南大學深圳研究院，作為大學「科研重地」，秦泗釗透露，項目早已獲批，認為計劃能「很好對接大灣區需求」，讓大學沒有約束地參加不同科研項目。

同時，嶺大計劃成立數據科學院，提供與人工智能相關的課程，泰泗釗指，香港作為高級現代化城市，講求節能、減炭，故數據AI在這方面的用途很大，故校方將開設有關AI基礎及理論、以及應用兩方面的本科課程；另指校方正展開學院院長的全球招聘。秦亦預料，新大樓「嶺南坊」將於今年年底啟用，屆時會用作進行相關教學、研究。

政府現正就《基本法》第23條立法，當被問到會否影響大學學術自由，作為「海歸派」內地學者，秦表示，「沒有看到影響」，並且尚處於諮詢階段，「出來了再說」。

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記者：梁凱婷