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【黎智英案】陳沛敏稱黎智英建議透過制裁　遊說當權者不要推出《港區國安法》

社會 17:15 2024/02/27

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黎智英及《蘋果日報》3間公司涉違國安法案今續審。資料圖片

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（27日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》副社長陳沛敏續作供，陳在盤問下確認黎於《港區國安法》生效前，建議透過對政府造成壓力，如制裁等，以遊說當權者不要推出《港區國安法》。

案件今踏入第33天審訊，第二位從犯證人、前《蘋果》副社長陳沛敏第12天作供，控方續由助理刑事檢控專員張卓勤負責主問。

陳沛敏今續作供。資料圖片

陳供稱於2021年6月17日被捕，她獲准保釋後便向公司請辭，但當時公司很亂，並於6月25日辭去董事一職。控方問及為何在2021年6月24日，發行共100萬份最後一期《蘋果》。陳指，當時發行部同事指這是最後一份《蘋果》，坊間會很多人買，有資深同事亦提議印刷100萬份，發行部同事亦覺得能夠做得到。

法官問及陳有否批准發行，陳則「可以咁講，當時我身份有啲尷尬」，因為她已經辭職，只是回公司收拾東西，當時有同事提議印刷100萬份時，陳回應「OK呀，幾好呀，100萬份呀」。

控方完成主問，代表被告黎智英的資深大律師彭耀鴻展開盤問，陳在盤問下認同《蘋果》經常會發表較抨擊的文章及批評政府，但並非為批評而批評，而是希望吸引市民注意，改善政府施政。

陳又確認，《蘋果》的警暴報道是希望遊說當權者減少過度武力，以及當時《蘋果》就反修例的報道，是希望當權者撤回草案，而《蘋果》就示威的報道，則是希望顯示有很多人反對修訂《逃犯條例》。

彭向陳指出，黎擔心《港區國安法》會影響新聞自由及其他個人自由，並盡其所能避免《港區國安法》生效。陳同意說法，指黎於2019年前一向倡議和平抗議及示威行動。陳確認黎於《港區國安法》生效前，建議透過對政府造成壓力，如制裁等，遊說當權者不要推出《港區國安法》，又指當時未有法例禁止他人呼籲制裁。

彭又指出，陳不會被黎影響她作為記者的決定，陳則指，「如果黎生好堅持會係影響到」。彭又指，黎並非仔細管理《蘋果》的編採工作，陳回應指，要視乎是甚麼事宜，若有些黎重視的新聞，如7.1立法會暴動等，黎都會「叫我哋點做點做」。

彭指出，黎不會指示《蘋果》高層，而是作出建議。陳供稱，不同情況有不同做法，她有時會認為黎是在作出指示，但認同黎是有禮貌地作出指示，如經常用「可唔可以咁講」等。

聆訊明（28日）續。

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記者：梁錦麟

人權 一國兩制 遊行集會 社會矛盾 制裁 港區國安法 國安法 請願示威 逃犯條例 黎智英

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