眼睛健康｜戴一款Con頻發炎疑含菌　女子呻投訴獲敷衍回應

▲ 台灣一名女網民眼晴頻頻發炎，她懷疑與自己戴的隱形眼鏡含菌有關。

戴隱形眼鏡亦要注意衛生及安全！台灣一名女子戴一款品牌的日拋戴隱形眼鏡後，眼睛出現急性發炎症狀，治療痊癒後改戴其他品牌一直無恙，惟近日再嘗試戴該品牌的隱形眼鏡後，眼睛又再度發炎。事主認為事有蹺蹊，故向該品牌作出申訴，而對方回應卻令她感到非常不滿，因此發文詢問情況，結果不少網民卻由於一個原因，質疑事主可能只是過敏，勸她應再作了解再下判斷。

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事主日前（19日）於網上討論區「Dcard」以「戴隱形眼鏡 病毒感染」為題發文，指自己於藥妝店購買一款品牌的日拋戴隱形眼鏡，之前戴了幾副都沒有問題，惟1月時只戴了一副便出現急性發炎，求醫證實為病毒感染。

配戴該品牌隱形眼鏡多次發炎

事主以為自己雙手摸到不潔東西，之後又再摸到眼睛才致感染，加上痊癒後又有一段時間改戴其他品牌隱形眼鏡，眼睛一直沒有出現不適，因此未有為意。

直到上周日（18日）她再次使用該品牌隱形眼鏡，結果眼睛再次急性發炎，令她忍不住直呼：「不可能這麼巧吧！戴到你們的商品就剛好手摸到鬼？」遂向廠商申訴，結果獲對方回覆「配戴時注意手清潔」，令她怒斥回覆極為「無腦」 ，又強調「沒有人會拿自己的眼睛開玩笑」。

網民質疑：只是過敏

她坦言想將剩下未開包裝的隱形眼鏡全數送往檢驗，想查出真相「想知道到底是商品問題還是我眼睛爛」。惟不少網民聞言認為事主可能是因鏡片弧度問題導致過敏或刮傷，一名醫科網民勸她仔細詢問眼科醫生，確認屬病毒感染抑或過敏性結膜炎：「結膜炎最常見的原因是病毒感染沒錯，但過敏跟病毒性結膜炎有時候分不出來」、「病毒不太可能在體外活這麼久」，而據事主最新更新，指廠商已回應稱，可協助將隱形眼鏡送往檢驗，亦有關心她的恢復狀況。

戴隱形眼鏡有4大高危行為

本港眼科視光師施政恩早前接受訪問時提醒，戴隱形眼鏡有4大高危行為有機會導致眼睛損傷：

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1. 戴隱形眼鏡睡覺

由於睡覺時不會眨眼，缺乏淚水分泌，會令隱形眼鏡鏡片變乾，甚至改變鏡片弧度，會使鏡片在眼球抓得更緊，難以取下。他建議，遇此情況可滴人造淚水，令鏡片變軟及回復正常弧度，再取下隱形眼鏡。另長時間戴隱形眼鏡，眼角膜會變敏感，患者應讓眼睛休息，暫時不要戴隱形眼鏡，並向專業人士求診，檢查眼睛有否受損。

2. 戴隱形眼鏡捽眼

他表示，揉眼有機會將鏡片捽到眼簾底部看不到的位置，部分病人甚至誤以為鏡片掉了出來，之後又戴新鏡片，令舊鏡片留在眼內。他建議，若鏡片移位至眼簾底可轉動眼球，並輕輕按摩眼球周圍；若感覺到有隱形眼鏡，可以滴眼藥水，令鏡片隨眼藥水流出來。

3. 長時間戴隱形眼鏡

他表示若戴太久，鏡片太乾或會變形，難以取下。他建議，應先讓眼睛休息，以及滴眼藥水，待眼睛回復正常狀態，再輕輕將鏡片拉到眼白處，鏡片會出現氣泡或皺摺，容易取出。

此外，若連續戴隱形眼鏡太久，隱形眼鏡變脆，捽眼或取下鏡片時或令鏡片碎裂，部分碎片有機會留在眼中。此時同樣應滴眼藥水，讓鏡片流出來；由於碎片有尖角，或依附在角膜表明，故要分外小心，需要時向醫生或視光師求助。

4. 戴隱形眼鏡沖熱水涼

他表示，在沖熱水涼、燒烤等高溫環境下，隱形眼鏡水分會流失，鏡片變得過緊，更難取出。此時要令眼球重新濕潤，休息並滴眼藥水，才能將鏡片取出。

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責任編輯：羅嘉欣