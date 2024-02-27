SEN學童︱張致恒兒子患自閉兼過度活躍　一文看清症狀+快速評估子女風險

▲ 張致恒兒子患自閉兼過度活躍，一文看清症狀，快速評估子女風險。

【自閉症/過度活躍症/專注力不足/ADHD/SEN學童】張致恒與太太區燕雯（雯雯）婚後育有4個兒子，雯雯今日（27日）凌晨透露，其中一名兒子確診自閉症及過度活躍症（ADHD）。家長最關係子女的健康發展，到底如何判斷孩子是否患有自閉症和過度活躍症？TOPick整合專家意見，拆解兩者的徵狀，以及快速自我測試問題，讓各位家長參考。

最新影片：

專注力失調及過度活躍症（ADHD）

養和醫院兒童體智及行為發展學科專科醫生劉健真曾於TOPick撰文，指ADHD發病率約5至7%，約七成個案與遺傳因素有關，例如患者的父母可能有一些急躁或善忘的跡象。其他因素與環境有關，例如食物色素及添加劑、農藥、環境污染等。

ADHD患者的智力分布跟常人一樣，但專注及自我管理出現異常（Executive Function Impairment）。 研究顯示患者腦前額容量較低，腦部傳送信息的介質（Neurotransmitter）有功能障礙，以致出現專注力不足或活躍衝動的徵狀。

專科醫生主要透過臨床觀察，評估求診者的執行功能（Executive Functions），包括判斷力、集中力、處理資訊的速度、操作記憶、情緒、自控力，以及對學習和人際關係的影響，以作診斷。

ADHD症狀快速檢測

ADHD患者會出現專注力不足和過度活躍兩方面的徵狀：

專注力不足 過度活躍 無法長時間專注需用腦的工作，容易分心

疏忽細節，難以聽從指示做事

無法細心聆聽別人說話

做事欠組織能力，拖延工作

操作記憶差，善忘

腦袋精力不足，容易疲勞 時刻亂蹦亂跳（尤其是幼時），難以安靜下來

坐立不安

多言

欠耐性、衝動

打斷別人談話

藥物治療改善專注力

劉醫生指出，ADHD患者可透過藥物及行為治療（Behavioural Therapy）改善徵狀。若缺乏適當治療，患者會出現併發問題如反叛行為、自我形象低落、焦慮、抑鬱等，約五至六成患者徵狀會持續至成人階段。

自閉症譜系障礙（ASD）

ASD與ADHD一樣，受多種不同因素影響，近四至八成與遺傳有關，例如患者父或母可能會性格固執、內向、有焦慮或強迫性徵狀。其他成因包括小童免疫系統有變，患者容易有哮喘、腸道問題或濕疹等情況，以及孕婦產前服用抗抑鬱藥、母胎受感染、妊娠糖尿病、產前出血等。

兩大ASD臨床診斷條件包括：

1. 社交溝通、互動及人際關係障礙、難於理解社交提示及身體語言

2. 興趣狹隘、思想固執、行為重覆刻板

6條問題評估子女是否患自閉症

邁步自閉症兒童訓練中心註冊臨床心理學家朱嘉麗曾分享，對於1.5歲至2.5歲的幼兒，其家長可簡單回答以下6條評估問題，之後再為孩子進行3個簡單測試，便可初步得知孩子需否再進一步尋求專業意見。點擊睇下圖：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

若家長問卷內的6條問題中、有3項答案為「否」；而3項子女測驗中、孩子有2項做不到，再加上子女學習語言的速度較慢，便需要向醫生求診。而若大於3歲的孩子，仍未能完成以上測試，則應盡快求醫。

朱嘉麗表示，輕微程度的ASD患者難在較短的就診時間被發現。即使被確診，仍需等1年至1年半，方可接受政府的治療，此情況或會延誤3歲前的黃金治療期，令學童的固執習慣成形，需更多時間及心機糾正。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳