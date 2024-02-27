【京官訪港】夏寶龍上午赴故宮博物館晤青年　與會者：夏寶龍勉青年發展不同機遇

▲ 夏寶龍上午赴西九故宮文化博物館參觀。（資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍訪港第六日，上午赴西九故宮文化博物館參觀，並與數十個本港青年代表會面。有份和夏寶龍交流的本港青年代表、港大金融科技二年級胡同學說，令他最為深刻是，夏寶龍「叫我們努力，叫我們發展不同機遇」，夏寶龍會上有興趣了解香港青年活動，不同範疇都有討論過。

夏寶龍早上約九時，在行政長官李家超陪同下到達故宮文化博物館。文化體育及旅遊局局長楊潤雄、西九董事局主席唐英年等在場迎接，夏寶龍向在場傳媒揮手。據悉，夏寶龍一行在故宮內用午膳，並與數十個本港青年代表會面，會面期間，先由青年代表分享參與民青局活動的所見所聞，夏寶龍有發言一至兩分鐘，主要寄語年輕人好好把握發展機遇，思考如何貢獻社會和國家，會面超過一小時。

有份出席民建聯的交流的立法會議員、香港青年發展委員會委員林琳表示，感謝夏寶龍對香港青年的關心和重視，縱使視察行程緊湊，仍抽出寶貴的上午時間與香港青年親切交流，充分展現了國家對香港青年發展的深情關愛和高度期許。

夏寶龍一行走後，立法會議員霍啟剛、梁毓偉、林琳、香港青聯主席楊政龍、菁英會主席林智彬及副主席梁思韻、黃進達等青年代表走出故宮。隨後，民青局局長麥美娟、副局長梁宏正、常秘林雪麗等一行亦離開。

下午晤經濟學者 涵劉遵義、廖柏偉

夏寶龍下午和經濟學者見面，香港中文大學前校長劉遵義、香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所傑出研究員及經濟學榮休教授廖柏偉等有出席。

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責任編輯：區綽彥