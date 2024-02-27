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【建屋資金】房協今明兩年有資金缺口　盼融資及拆售商舖套現逾十億元

社會 17:37 2024/02/27

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房協主席陳家樂（左）、行政總裁陳欽勉（右）。（吳卓峰攝）

房屋協會的資金流，於今明兩年出現缺口，正研究兩招增加收入，包括銀團貸款融資數十億元，以及出售零散商舖資產套現。房協主席陳家樂強調，目前房協正興建25個住宅項目，涉逾1.7萬個單位，預期2025年底才錄賣樓收入，屆時現金流將見改善。

翻查房協年報，2022年流動資產淨值有383億元，去年跌至約356億元。至於現金流方面，2022年錄約70億元，去年就有111億元。可是目前房協統籌興建的住屋規模，屬歷來最龐大，有25個項目逾1.7萬伙，陳家樂預期要到2025年底，安達臣道資助出售房屋「朗然」入伙後，才開始有資金回籠。

房協行政總裁陳欽勉承認，預期「朗然」將錄虧損，而機構的現金流於這一兩年出現缺口。他表示，繼2016/17年度之後，房協再計劃出售轄下非核心投資物業，即是市面的零散商舖，盼增加收入，最快今年起推售。

據悉房協已成立專責小組，委托專業人士估價，這批物業於上環、九龍及新界區較多，例如長沙灣「大四喜」住宅地舖，超市、便利店、餐廳等類型都有，如順利出售或錄數以十億元收入。陳欽勉強調，絕不拆售轄下屋邨商舖、停車場物業，不會影響居民生活；而房協亦會視乎市況才決定是否出售，不急於散貨，希望善價而沽。

陳家樂也表示，亦會探討以銀團貸款形式融資，應付未來5年資金需要，數額以10億元起計，房協已設立工作小組開展研究，料今年中有定案。至於房協正初步接觸銀行，陳家樂認為對方反應積極。

另外為配合政府垃圾徵費政策，房協計劃5月於大坑勵德邨、荃灣滿樂大廈試行垃圾徵費，讓住戶及早準備，檢視執行措施成效及反映意見。房協亦會於屋邨範圍擺街站，加強宣傳教育，亦會舉辦簡介會幫助住戶適應。

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記者：吳卓峰

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