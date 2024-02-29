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升中面試｜九龍華仁書院中一面試　校長親述面試貼士：著重表達及分析能力

升學教育 18:00 2024/02/29

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有意投考九龍華仁書院或將會參加中一面試的學生，可參考校長的面試貼士。

【九龍華仁書院/九華/升中面試/中一面試/李家超母校】百年傳統男校九龍華仁書院是特首李家超的母校，多年來為社會培育不少精英，在各界擔任不同要職，位處油尖旺區的九華是區內Band 1英中男校。九華將於3月16日進行中一入學面試，校長周子詩受訪時分享面試貼士，提醒學生需要留意日常生活、時事及分析能力。

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升中面試︱九華面試以英語進行

校長周子詩接受TOPick訪問時，親述中一面試貼士，她表示九華面試將由2位老師以英語進行，不設小組面試。面試問題廣泛涵蓋學術、社會時事、日常生活經驗，著重同學答題時的分析能力及有沒有留意周遭事物，也會觀察同學的表達能力及思維方式。

華仁仔個個都好醒目。（越玲瓏攝）

升中面試︱只接受填寫10項課外活動

至於是否參加愈多課外活動愈有優勢？周校長指申請表中，只接受填寫10項課外活動資料，並不是愈多愈好，最終目的是看同學是否多元化發展，

除了讀書以外，在別的方面能否有能力理解生活。

周校長任教生物科，枱頭放有動物的模型。（越玲瓏攝）

升中面試︱九龍華仁收生評分標準

據學校網頁資料，中一入學申請評分方法，天主教徒可獲加5分、父親為校友加10分、申請人之兄長在本校就讀加10分；這部分最高得分是25分。

申請人需附上小四至小六成績表副本，當中的英語能力佔15分、中文能力佔15分、數學能力佔10分及操行佔10分，最高得分為50分。課外活動方面申請人可列舉小四至小六其他方面的成就，如體育運動、朗誦演說、表現藝術、服務等（由最具重要性排列），最多可填寫10項，最高得分為20分。

而面試表現最高得分為50分，面試將由兩位教師以英語進行，每位教師最高可給25分，評分準則包含5大方面，原創性及創意、文法及流暢度、詞彙及運用；發音及語調，最後是信心及態度。

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升中面試︱高才通學生一視同仁

至於近年港府推行的高才通計劃，讓高才通子女可申請入讀津貼學校，周校長強調九華一視同仁，收生不會看學生的背景，高才通的學生與本地生面試的內容及評分標準一樣。

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記者：陳麗薇

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