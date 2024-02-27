【糖尿眼】理大夥眼鏡88推免費AI糖尿眼篩查計劃　300名額明起接受預約

▲ 香港理工大學與眼鏡88展開「人工智能（AI）糖尿眼篩查研究計劃」。（朱永倫攝）

糖尿病控制不當，有機會致盲。香港理工大學聯同眼鏡88，在下月1日起展開「人工智能（AI）糖尿眼篩查研究計劃」，公開招募300名「糖尿眼」（即糖尿病視網膜病）高風險人士，免費使用理大全新研發的「AI驅動便攜式眼底相機」進行篩查，全程僅需1至2分鐘，準確度達98.9%，明起接受網上預約。理大眼科視光學院科研眼科講座教授何明光期望透過研究助最少10%參加者發現糖尿眼，及早接受治療。

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目前本港約10%的35至64歲人士患有糖尿病，其中30%有機會發展成俗稱「糖尿眼」的糖尿病視網膜病，嚴重視網膜會血管滲血、黃斑病變，甚至脫落，導致失明，而眼底照相為最佳篩查方法。

香港理工大學與眼鏡88「人工智能（AI）糖尿眼篩查研究計劃」，將於3月1日至4月12日舉行，招募300名在過去1年內，未曾進行眼部檢查的50歲或以上人士，或18歲或以上糖尿病患者，到理大眼科視光學診所、眼鏡88太古城中心或德福廣場門市，使用「AI驅動便攜式眼底相機」進行免費視力測試及糖尿眼篩查。若結果呈陽性，眼鏡88會即時提供轉介，理大團隊3個月後亦會做電話訪問跟進。眼鏡88明起接受網上預約，名額有限，額滿即止。

何明光稱，其團隊研發的AI眼底相機，大小只為傳統眼底相機的25%，生產成本亦僅20%，且市民可按自動語音提示自行操作，毋須眼科醫生和技術員協助。而連繫相機的平板電腦，裝有透過收集大量臨床眼底圖像，並連接澳洲全國眼科及全身疾病數據庫，所研發的深度學習模型，能自動識別眼底圖像並生成報告，其中糖尿眼分類準確率高達98.9%。市民掃描二維碼就能隨時閱讀報告，整個篩查過程最快只需1分鐘，較傳統所需的約半小時快。

他續稱，眼底照相為糖尿眼最佳篩查方法，但在公院需輪候半年至1年，私營醫療機構則收費動輒數百元至上千元，相信免費計劃可助最少10%參加者及早發現糖尿眼；又透露正跟政府商討把相關眼底相機推廣至在全港使用，解決篩查成本高及人手短缺問題，提高基層眼睛保健效率。

眼鏡88集團高級商務總監蔡碧欣建議糖尿病患者最少每年驗眼1次，並留意有否出現眼矇、重影等症狀。

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記者：梁薾心