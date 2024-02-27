婚後事丨陳自瑤由宅男女神到成實力派　Yoyo保養得宜堪稱靚媽天板【多圖】

▲ 網民力推陳自瑤憑《婚後事》奪視后。

陳自瑤（Yoyo）入行逾廿年首當女一劇集《婚後事》在昨晚（2月26日）首播，整體反應整面，網民對女主角陳自瑤演出有讚有彈，幸大多以稱讚居多，甚至有網民認為Yoyo可以憑《婚後事》令事業再上一層樓封視后。

其實不少資深觀眾可說是睇住Yoyo由「𡃁妹仔」到成為現在充滿女人味的靚媽。於2000年以模特兒身份出道的Yoyo，當年拍廣告已引起不少宅男注意，可說第一代CM女王。

到2004年加入TVB，陳自瑤參演偶像劇《赤沙印記@四葉草.2》，成為她的劇集處女作，並憑靚樣成俘虜不少影迷。

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婚後事丨陳自瑤曾專演壞女人

可是，Yoyo之後卻沒女一命，她曾受訪直言當初入行就是想爆紅，卻一直缺機會：「做了很多年都覺得沒甚麼機會，加上入行時正值黃金時期，偏偏當時結婚產女令重心都搬到家庭上。」

的確，她大多演配角為主，而且由昔日宅男女神慢慢變為不時在劇集演小三、二奶、奸妃等壞女人，比如《女人最痛》、《天命》、《宮心計》等，漸被外界定型。

難怪Yoyo曾在《東張西望》訪問中也談及自己過去的演藝生涯時，因一度成「御用奸妃」忍不住落淚說：「難道我個樣真係咁似奸妃？」更表示很多觀眾及不認識她的監製對她有誤解，並強調這不是現實中的她。

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婚後事丨屢傳與王浩信婚變

而且她在2011年與王浩信結婚，她於2012年誕下女兒，在女演員黃金期去了湊女。Yoyo與王浩信可說金童玉女，他們在2008年因拍《野蠻奶奶大戰戈師奶》邂逅而拍拖，結婚初期不時放閃。

可是隨王浩信緋聞不斷，而夫婦已很久沒一同在社交媒體發放合照，甚至出席同一活動也避免在一起。最經典是王浩信憑《反黑路人甲》封視帝時多謝太太，Yoyo完全沒表情甚至有網民覺得她黑臉。

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婚後事丨憑《寶寶大過天》奪最佳女配角獎

不過，Yoyo也十分爭氣，沒有因成為一女之母而身材走樣，反而愈戰愈勇，成為圈中有名的靚媽，甚至近幾年每次出度TVB台慶、萬千星輝頒獎禮都性感登場成全場焦點，更有網民形容紅地毯有Yoyo出場就一定沒有分望。

除了靠身材外，她也憑演技獲觀眾認同，當中重要轉捩點是在2020年劇集《那些我愛過的人》演飾演保險公司高層Sabrina令人亮眼。

隨後參與綜藝《好聲好戲》、《識貨》大受好評，而她結果憑《寶寶大過天》奪《萬千星輝頒獎典禮》最佳女配角獎。到今年播出《婚後事》，她終於成為女一。

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