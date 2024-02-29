腰椎管狹窄致雙腳麻痺　手術釋放腰椎壓力　助重拾活動能力

雙腳麻痺疼痛？行幾步也要停下來唞唞？如果自問遇到以上情況，最好盡快接受檢查，因為這或是腰椎管狹窄引起的痛症，嚴重時可能導致大小便失禁。當然，患者絕不想這種最壞的情況發生，針對這個年老退化痛症，透過保守治療或微創手術，病情已能有大幅改善，最重要是切勿諱疾忌醫，情願忍痛度日。

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張婆婆早於去年起行路感到吃力，每走一段路也要坐下休息才能繼續，更不時感到疼痛麻痺，她懷疑是坐骨神經痛所致。儘管她服用了消炎止痛藥物，惟痛楚並沒有得到紓緩，而且活動能力隨時間逐漸下降，變得不再想出街。家人見狀，安排她接受檢查，始發現所有痛楚源於腰椎管狹窄。

腰椎不穩 活動能力受損

香港港安醫院—司徒拔道脊椎微創手術中心醫務主管梁顯信醫生指出，坐骨神經痛是指腰椎與骶椎的神經線受壓，引起的痛楚會由腰部延伸至臀部、大腿及小腿，通常集中於其中一邊腿部，相反腰椎管狹窄是由於馬尾神經線受到壓迫，導致雙腿麻痺，這類患者不止走路時較吃力，嚴重時會出現肌肉痙攣及失禁。

年老退化是腰椎管狹窄常見的成因，由於腰椎承受著上半身近八成的壓力，隨著身體機能退化，腰椎會逐漸趨向不穩定，或出現移位或滑脫，令到脊椎管內或椎管內的神經線受到擠壓；亦有患者的椎間關節周圍增生骨刺，逼迫著神經線而引發痛楚。

許多患者會如個案中的張婆婆般，先服用消炎止痛藥再作打算。梁醫生認為，痛症的成因眾多，如果影響到日常生活及活動能力，必須盡早接受診斷才能對症下藥。一般來說，患者需要接受磁力共振檢查，以確認腰椎位置的椎間盤是否出現撕裂及突出，或者因為韌帶增厚而引至椎管狹窄，由於是無輻射造影技術，相對安全。

微創手術 神經不再受壓

梁醫生說，症狀不算嚴重患者經過保守治療（藥物、休息及物理治療），痛症有望得到紓緩，若然經過約六至十二個星期保守治療，病情仍然沒有改善，屆時就需要接受介入性治療，例如：注射療法或手術。手術可以分為兩大類，如果是神經線受到壓迫，便要進行減壓手術，將壓力釋放，例如取走骨刺/椎間盤突出部分或清除增厚的韌帶；再嚴重的個案，例如腰椎不穩定，則要進行固定手術，以螺絲固定相關位置。

年老患者或擔心，接受完相關手術可能情況更差，梁醫生指，這類手術對老人家來說無疑是大手術，自多年前起，不論是減壓手術或固定手術，大部份患者已能透過微創形式進行，傷口較細、出血少、出院時間較快，所引起的創傷因應技術進步而大有改善。

梁醫生稱，治療的最大目的是讓患者能夠重回正常生活，切勿因此諱疾忌醫︰「如果雙腳麻痺，痛到無法走路，身體機能便會變得愈來愈差，最好要及早治療。」

梁顯信醫生提醒，腰椎管狹窄的治療有多種不同方案，各有成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。

香港港安醫院—司徒拔道

脊椎微創手術中心醫務主管梁顯信醫生

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