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學童輕生︱疑不堪校內競爭大壓力爆煲　美矽谷高中名校華裔女生臥軌輕生亡

育兒資訊 18:25 2024/02/27

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美國加州矽谷名校甘恩高中（Gunn High School）一名女生，疑不堪校內競爭壓力大臥軌輕生亡。（學校網站圖片）

美國加州矽谷上周發生一宗16歲華裔女學生臥軌自殺事件，經調查後發現，該名女生就讀當地公立名校甘恩高中（Gunn High School），疑不堪校內競爭壓力大，令女生壓力爆煲。

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綜合外媒報道，事件發生於本月20日，該名女生在接近中午時份，到學校鄰近的聖安東尼火車站附近臥軌，並遭火車撞倒身亡。事後，巴洛阿圖聯合學區學監唐奧斯汀（Don Austin）證實，該名少女就讀名校甘恩高中。

事件引起學界議論紛紛，並在美國論壇Reddit成為熱話。一名家長網民發文表示，他曾安排女兒就讀甘恩高中，並形容該校的學習環境猶如一個高壓鍋，隨時都可能爆炸。而女兒在該校的表現「尚算良好」，慶幸女兒沒有受高壓環境所影響。

另一網民也表示，甘恩高中資源多，甚至在各方面的表現都很出眾，當中該校的爵士樂隊比坊間很多爵士樂隊還要厲害，甚至校內劇場的製作水平，比當地的社區劇院更優勝。有工程學系的孩子，在暑假時甚至會選擇入讀史丹福大學。

今次已非甘恩高中首次有學生未能承受壓力而選擇輕生。該名網民還表示，早在10年前，該校一名女學生因趕不及劇場服裝設計及劇院的製作工作，最後選擇臥軌輕生。該名網民更揚言「這根本就是虐待兒童」。

同學讚聰明愛學習

《世界日報》記者走訪甘恩高中，隨機訪問了幾位學生，其中一名學生表示，其妹妹參加辯論賽時認識涉事女生，形容她「聰明、平靜、愛學習」，妹妹得悉事件後非常震驚，一直在家與和媽媽討論這件事。另有幾位不同族裔的學生均認為，是否有學業壓力，都是取決於如何選擇和安排自己的學業；一名亞裔學生則表示，壓力主要來自家庭。

據報，甘恩高中是加州名校，在2024年位居加州1,200所公立學中的第3名，2023年更成為加州最佳公立高中。不過，自發生該名女生臥軌自殺事件後，當地市長史東（Greer Stone）警告，關注青少年心理健康的工作變得刻不容緩。

甘恩高中自殺率是全美平均5倍

甘恩高中過去發生多宗學童自殺事件，連《大西洋月刊（The Atlantic）》也曾以「矽谷自殺」作專題報道。2009年，該校曾於7個月內有4名學生自殺。根據統計資料，由2006年至2016年間，該校的自殺率是全美平均的4至5倍。2017年，甘恩高中又有一名學生自殺。

防止自殺求助熱線

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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責任編輯：王明芳

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