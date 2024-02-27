醫療津貼︱政府12大醫療津貼體檢項目　免費睇牙+資助驗血壓+篩查癌症【附申請+費用詳情】

▲ 政府12大醫療津貼體檢項目 免費睇牙+資助驗血壓+篩查癌症【附申請+費用詳情】

定期體檢、篩查癌症非常重要！政府現時為市民提供多項醫療津貼，幫助市民避免因經濟壓力而未能及時求醫，耽誤治療機會。資助涉及多個項目，例如用低廉價格進行大腸癌篩查、子宮頸檢查，甚至免費牙科檢查、體檢等，不同性別及年齡人士都受惠。下文將介紹12項政府醫療資助項目及申請資格、方法與費用詳情。

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1. 大腸癌篩查計劃

為預防大腸癌，政府提供資助給50至75歲、無疾病症狀的香港居民，可在私營醫療機構接受篩查服務。參加者要先進行大便隱血測試，若結果呈陽性，將被安排接受大腸鏡檢查，必要時需切除潛在的大腸瘜肉，避免進一步惡化成癌症。

參加資格

年滿50至75歲；

持香港身份證或豁免登記證明書；

已加入電子健康紀錄互通系統 (www.ehealth.gov.hk)；

並未有大腸癌症狀、有高風險因素或指定期限內曾進行大腸癌篩查或檢查。

參加方法

合資格市民可約見基層醫療醫生，簽署同意書後即可獲發測試包，自行採集樣本後交到指定收集點。

2. 子宮頸普查服務

為鼓勵女性定期檢查、預防子宮頸癌，政府和醫護界別合作推廣子宮頸篩查計劃。衞生署健康院為25歲或以上、曾有性行為的合資格婦女，提供子宮頸檢驗，費用只需$100 。

申請資格

持香港身份證人士；

25歲或以上、曾有性行為；

從未接受全子宮切除手術。

申請方法

致電「衞生署家庭健康服務子宮頸普查服務」預約服務及資訊熱線：31666631

3. 婦女健康服務

衞生署轄下三間婦女健康中心及指定母嬰健康院，為64歲以下婦女提供「婦女健康服務」，包括詢問病歷、體格檢查（包括量度血壓、脈搏、體重、身高；檢查甲狀腺、腹部、乳房、盆腔和聽診心肺）、尿液化驗（包括尿糖、尿蛋白）及指導「自我乳房檢查」的方法。基本檢查費只需$300，另需低至$225就可接受一次乳房X光造影檢查。

合資格人士及預約方法

26歲或以上、或已婚的女性；

如有避孕，可毋須預約，直接於服務時間內前往節育指導診所，接受護士評估服務；

如沒有避孕，須致電25722222預約；

26歲以下的未婚女性，可致電青少年保健中心預約。

4. 政府醫療費用減免

醫院管理局提供公營醫療服務費用減免津貼，為幫助有經濟困難的市民能得到適當醫療照顧；合資格人士可獲豁免公營醫療服務收費。

適用人群

以下3類人士可在每次登記求診時，出示相應身份證明文件，向公營醫院或診所職員表明自己符合「醫療費用豁免」資格。職員將透過聯機查詢系統確認資格。包括：

社署綜援受助人

長者院舍照顧服務券計劃級別0院舍券持有人

75歲或以上長者生活津貼受惠人

其他市民可向公立醫院及診所的醫務社會服務部、社署綜合家庭服務中心、保護家庭及兒童服務課或其他指定服務單位，申請醫療費用減免。社工將透過以下標準，評估申請人是否合資格：

每月家庭入息，不超過每月入息中位數的75%；

家庭資產值低於指定上限；

臨床情況；

家庭背景，包括是否需供養子女的單親家長，或其他弱勢社群人士等。

5. 慢性疾病共同治理先導計劃

目的提供便捷的糖尿病及高血壓篩查服務，為計劃參加者度身訂造健康管理方案，控制慢性疾病風險因素、及早預防慢性疾病及減少相關併發症，實踐「一人一家庭醫生」理念。年滿45歲或以上香港居民、沒有糖尿病或高血壓紀錄即符合申請資格。

計劃內容主要由家庭醫生評估及安排篩查化驗，轉介到指定醫務化驗所抽血，及後家庭醫生解釋化驗報告及診斷結果，安排合適的健康管理方案。被診斷出患有高血壓及／或糖尿病的參加者，每年可獲得最多6次受資助診症；血糖偏高者則可享每年最多4次受資助診症。

檢查費用及資助金額

成功參加後，政府會資助部分費用，參加者只需支付「共付額」。於篩查階段參加者，只需支付$120共付額，則可享受篩查診症、相關化驗及檢查。治療階段，每次診症參加者均需支付共付額，政府建議為每次$150，包含最多三日藥物費用。參加者達成指定健康指標，即可享有獎勵機制，在下一個計劃年度第一次接受資助診症時獲扣減最高$150共付額。另外，參加者可使用醫療券。

參加方法

網上預約登記 或；

直接到地區康健中心／地區康健站登記。

6. 地區康健中心

市民可在地區康健中心進行包括健康風險評估、糖尿病、高血壓篩查、慢性疾病管理及社區復康。政府提供$250補貼予地區康健中心的醫務諮詢，服務使用者只需支付剩餘費用。

其他醫療服務如物理治療、職業治療、營養學服務、視光學評估、言語治療、足病診療和醫學化驗服務，病人自付費用上限為$150。由醫院管理局轉介、參加社區復康計劃的人士，每節服務收費為$100；中醫服務自付費用上限則為$150。

可享受惠資格人士

在地區康健中心所屬地區居住或工作的市民。需持有香港身份證，並同意加入「電子健康紀錄互通系統」。

申請方法

到所屬地區康健中心登記，或；

透過其他服務單位轉介。所有專職醫療服務，均需由地區康健中心網絡醫生轉介。

7. 關愛基金醫療援助項目

關愛基金為經濟上有困難的市民提供援助，涵蓋項目包括：

首階段計劃涵蓋的自費癌症藥物

「資助合資格病人購買價錢極度昂貴的藥物 (包括用以治療不常見疾病的藥物)」計劃涵蓋的自費藥物

「資助合資格的公立醫院病人購買指定的用於介入程序及在體內設置的醫療裝置」計劃涵蓋的醫療裝置

申請資格

病人需獲得醫管局醫生簽發的藥物臨床指引，需通過由醫務社工負責的以「家庭」為單位計算的經濟審查。

申請方法

病人可向醫院或診所查詢及辦理申請；

可由醫生轉介至醫務社工，評估能否獲得資助。

8. 衛生署長者健康中心

衛生署轄下18間長者健康中心及18支長者健康外展分隊，可為社區長者提供基層健康護理服務，包括身體檢查、診症、疫苗接種等。

服務內容及收費

一般健康檢查年費：$110

乳房 X 光造影檢查：$225/次

一般治療：$50/次

注射及敷藥：$19/次

領取綜援或持有效醫療費減免證書的人士，可獲豁免收費；非持有香港身份證人士，需額外付費。凡年滿65歲或以上長者，均合資格登記成為長者健康中心會員，輪候服務；每位長者只能選擇一間中心作登記，不能重複申請；各間長者健康中心的輪候時間不同，可留意衛生署「長者健康中心輪候時間」網頁。

申請方法

9. 長者牙科服務

政府為長者提供牙科服務包括：口腔檢查、洗牙、補牙、脫牙、鑲配活動假牙、X光檢查、移除牙橋或牙冠及接受根管治療（杜牙根）等。

合資格的受惠長者可獲關愛基金補助，費用全免。

申請方法

如欲申請關愛基金的牙科服務資助， 申請人需帶同香港身份證正本、最近連續3個月的銀行存摺或銀行月結單，以及載有住址的文件，親身到地區服務單位申請。

10. 離院長者支援

政府為60歲或以上的長者提供離院後包括膳食服務、復康運動和個人護理等，支援過渡期護理，協助長者在家中恢復健康，減少長者過早入住安老院舍的需求。

資助期限不超過半年，服務獲關愛基金補助，收費低至每小時$5.5起。

11. 乙型肺炎評估

家計會「乙型肝炎評估診所」為乙型肝炎帶菌者提供化驗和跟進服務，並按情況為患者提供藥物治療。服務內容及收費：

專科醫生診症 （乙型肝炎評估）：$400

肝功能化驗：$255

乙型肝炎抗原化驗：$140

乙型肝炎抗體化驗：$140

有需要人士可致電29197721查詢及預約。

12. 婚前檢查

家計會的「婚前檢查」服務為幫助準新人了解雙方健康狀況，度身訂造身體檢查項目，以防有傳染性或影響下一代的疾病，令準新人可及早採取治理措施，保障婚後家庭。

婚前檢查項目包括：乙型肝炎、地中海貧血、德國麻疹、類猴型Rh(D)因子及性病等，費用只需$750起。

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責任編輯：羅嘉欣