醫療津貼2024懶人包丨16大醫療津貼申請資格+方法一覽 長者醫療券/照顧者津貼

▲ 政府12大醫療津貼體檢項目 免費睇牙+資助驗血壓+篩查癌症【附申請+費用詳情】

【醫療津貼2024／長者醫療券／津貼／申請資格／醫療】長者醫療券、牙科服務或殘疾人士醫療津貼等，一直是大眾關心的項目。政府關愛基金至今，已先後推出68個資助項目，針對醫療需求群組包括長者、殘疾人士和病人等提供多項醫療津貼，TOPick整合出以下16大政府資助醫療津貼，包括長者牙科服務、照顧者津貼和離院支援計劃；平價大腸癌篩查、子宮頸檢查及身體檢查等，一文睇盡申請方法及條件！

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醫療津貼2024懶人包‧長者津貼丨1.長者牙科服務資助

關愛基金為合資格長者提供8大免費牙科診治醫療服務，長者使用相關服務後，香港牙醫學會會透過其轄下的項目辦公室，直接向提供醫療服務的牙醫發放資助，長者毋需支付任何費用。

長者牙科服務資助丨醫療服務內容

鑲活動假牙、口腔檢查、洗牙、填補牙齒、拔牙、X光檢查、移除牙橋或牙冠及根管治療（杜牙根）等

長者牙科服務資助丨申請資格

最近連續三個月正領取「長者生活津貼」的 65 歲或以上的受惠人 ；或 正接受社會福利署資助的「綜合家居照顧服務」或「改善家居及社區照顧服務」，並繳付第一級別或第二 級別收費的 60 歲或以上的服務使用者，而又並非綜合社會保障援助受助人

從未受惠於關愛基金「長者牙科服務資助」項目； 或 75 歲或以上於五年前或更早之前在項目下曾接受牙科服務的長者

從未受惠於衞生署的「長者牙科外展服務計劃」

已失去全部或部分牙齒或患有牙疾，而在日常進食或咀嚼食物時遇到困難，並願意接受本資助項目的牙科服 務資助及診療

獲參與項目的非政府機構及牙醫，根據香港牙醫學會制訂的指引，評估為需要並適合接受鑲活動假牙及其他 與鑲活動假牙有關的牙科服務

長者牙科服務資助丨申請方法

正在領取「長者生活津貼」的長者需親身前往參與本項目的地區服務單位申請

正在使用家居照顧服務的合資格長者，可向所屬的服務隊安排申請

了解更多津貼詳情，可致電2525 8198查詢

醫療津貼2024懶人包‧長者津貼丨2.衛生署長者健康中心

衛生署轄下有18間長者健康中心，以及18支長者健康外展分隊，為長者提供一系列醫療服務及健康檢查等

衛生署長者健康中心丨醫療服務內容

為社區長者提供基層健康護理服務，包括身體檢查、診症、疫苗接種等，服務內容及收費如下：

一般健康檢查年費：$110

乳房 X 光造影檢查：$225/次

一般治療：$50/次

注射及敷藥：$19/次

衛生署長者健康中心丨申請資格

領取綜援或持有效醫療費減免證書的人士，可獲豁免收費；非持有香港身份證人士，需額外付費

凡年滿65歲或以上長者，均合資格登記成為長者健康中心會員，輪候服務

每位長者只能選擇一間中心作登記，不能重複申請

*各間長者健康中心的輪候時間不同，詳情可參考衛生署「長者健康中心輪候時間」網頁

衛生署長者健康中心丨申請方法

長者可選擇以下其中一種方法遞交申請：

網上申請

親身或由親友到其中一間長者健康中心登記

填寫申請表格後連同香港身分證或其他身分證明文件副本，傳真或郵寄到其中一間長者健康中心

計劃詳情可瀏覽 衛生署長者健康中心

醫療津貼2024懶人包‧醫療券丨3.共用醫療券

共用醫療券丨醫療服務內容

長者醫療券每人每年為2,000元，現時年滿65歲已婚長者，可以與配偶共用長者醫療券，當與配偶登記共用醫療券後，就算其中一方用盡自己醫療券戶口中的2,000元，亦能使用配偶的醫療券餘額。

共用醫療券丨申請資格

年滿65歲並持有有效香港身份證或入境事務處發出的《豁免登記證明書》的長者，即符合資格領取及使用醫療券支付私營基層醫療服務的費用

*假如長者香港身份證是憑藉已獲入境或逗留准許而獲簽發香港身份證，而該准許已經逾期或不再有效則無法使用相關津貼。

共用醫療券丨申請方法

持有醫療券戶口長者

長者其中一方使用醫療券時，帶同配偶一同前往，便可即場登記連結雙方醫療券戶口

*假如其中一方因特殊情況（例如行動不便或長期臥床等）無法親身辦理連結手續，則需要預先填妥及簽署共用醫療券同意書，由其中一方帶同未能出席者配偶的香港身分證副本到場，便可即場辦理。

未有醫療券戶口長者

可透過官方網站查閱有關開設醫療券戶口及使用醫療券的程序，詳情可瀏覽政府網站，或致電醫療券計劃熱線2838 2311查詢。

共用醫療券丨查詢醫療券餘額方法

長者申請醫療券戶口，假如想查詢醫療券餘額，可透過以下3大方法，查詢醫療券餘額、可用於視光服務的醫療券金額、將於來年1月1日發放至長者戶口的醫療券金額，以及預計將於當日因超過累積上限而被取消的醫療券金額

醫健通（資助）系統查詢醫療券餘額

致電醫療券結存查詢熱線2838 0511（互動語音系統）

利用醫健通eHealth手機程式（適用於已登記醫健通的長者）

醫療津貼2024懶人包‧長者津貼丨4.護老者津貼

自2023年10月起，「護老者津貼」計劃正式恆常化，相關津貼額每月增加至3,000元。

護老者津貼丨醫療服務內容

為長者提供照顧的護老者生活開支提供3,000元津貼

幫助有長期護理需要的長者在護老者協助下，獲得更適切照顧及繼續在熟悉社區安老

護老者津貼丨申請資格

受照顧長者，須居於香港及經社署安老服務統一評估機制的「長者健康及家居護理評估」2.0評定為身體機能有中度或嚴重缺損；或經「interRAITM 家居照顧」9.3 版本評估，並於2022年12月31日或之前已在中央輪候冊輪候資助長期護理服務（即院舍照顧服務及／或社區照顧服務）

在申請及領取津貼期間，受照顧長者須居於社區及沒有使用任何院舍照顧服務；

護老者須有能力承擔照顧的責任，並為受照顧長者每月提供不少於80小時的照顧時數；如照顧超過一名符合上述條件的長者，則須每月提供合共不少於120小時的照顧時數； 護老者須為本港居民及居於香港，並與受照顧長者沒有任何形式的僱傭關係；

護老者須沒有領取綜合社會保障援助（綜援）或長者生活津貼或以照顧同一名長者申領基金下「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃」的生活津貼；及 護老者須屬低收入家庭，即護老者及與其同住家庭成員的家庭每月入息須不超過相關住戶人數的指定入息上限，資產並不計算在內

家庭每月入息一覽

住戶人數 每月入息上限(元) 1 15,800 2 22,500 3 27,900 4 34,800 5 42,900 6人或以上 48,675

護老者津貼丨申請方法

社會福利署會根據中央輪候冊資料，向合資格的護老者以信件形式發出邀請信。

*要注意邀請信有寄出日期，一旦申請期過後需再向社署提出，但不一定成功。

詳情可致電3422 3090查詢。

醫療津貼2024懶人包‧殘疾人士津貼丨5.殘疾人士照顧者津貼

自今年10月起，「殘疾人士照顧者津貼」計劃恆常化，相關津貼額每月增至3,000元。

殘疾人士照顧者津貼丨醫療服務內容

向低收入家庭的殘疾人士照顧者發放3,000元生活津貼，以補助其生活開支

讓有長期照顧需要的殘疾人士可在照顧者的協助下，得到更適切照顧及繼續在熟悉的社區居住

殘疾人士照顧者津貼丨申請資格

受照顧的殘疾人士，須居於香港及現正輪候社署任何一項指定的康復服務或教育局的特殊學校寄宿服務或醫院管理局的療養服務；

在申請及領取津貼期間，受照顧的殘疾人士須居於社區及沒有使用任何院舍照顧／特殊學校寄宿／療養服務

照顧者須有能力承擔照顧的責任，並為受照顧的殘疾人士每月提供不少於80小時的照顧時數

如照顧超過一名符合上述條件的殘疾人士，則須每月提供合共不少於120小時的照顧時數

照顧者須為本港居民及居於香港，並與受照顧的殘疾人士沒有任何形式的僱傭關係

照顧者須沒有領取綜合社會保障援助（綜援）或長者生活津貼或以照顧同一名殘疾人士申領社署轄下「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」的生活津貼

照顧者須屬低收入家庭，即照顧者及與其同住家庭成員的家庭每月入息須不超過相關住戶人數的指定入息上限，資產並不計算在內

殘疾人士照顧者津貼丨申請方法

社署會會發信予現正輪候經由社署康復服務中央轉介系統從指定的資助住宿照顧服務／日間康復訓練服務、教育局的特殊學校寄宿服務、醫院管理局療養服務的殘疾人士，邀請其照顧者申請參與津貼計劃，邀請信內會夾附申請表。

計劃詳情：官網資料，或致電3468 5636查詢。

醫療津貼2024懶人包‧醫療援助丨6.三大醫療援助項目

關愛基金為有需要而合資格病人提供醫療津貼及援助，津貼內容包括3類與藥物及醫療裝置服務費用資助。

3大醫療援助項目丨醫療服務內容

按照合資格申請者經濟情況作出全數或部分資助，計劃會與撒瑪利亞基金互相配合，將病人藥費分擔比率由原本「家庭年度可動用財務資源」最高的30%，劃一調低至20%，進一步減輕病人的經濟負擔，津貼內容包括：

自費癌症藥物

購買價錢極度昂貴的藥物（用以治療不常見疾病的藥物）

購買指定的用於介入程序及在體內設置的醫療裝置

3大醫療援助項目丨申請資格

臨床規定

醫療項目：由醫管局醫生根據醫管局現行的臨床指引評定為必需之項目 藥物項目：根據醫管局現行的臨床指引，有關病人的治療計劃必須經由一名指定的醫管局醫生簽發

身分規定

病人必須符合憲報刊登的《醫院管理局條例》訂定的「符合資格人士」身分；或 病人必須為《入境條例》下香港特別行政區永久性居民。（只適用於「資助合資格病人購買價錢極度昂貴的藥物（包括用以治療不常見疾病的藥物）」）

經濟狀況規定

病人必須通過醫務社會工作者（醫務社工）之經濟審查，而有關之經濟審查是以「家庭」為單位計算

3大醫療援助項目丨申請方法

如病人須支付在醫療過程中所需的特項物品費用/自費藥物，主診醫生會通知病人，並告知相關項目的預計費用。

正在接受綜合社會保障援助計劃（綜援）的人士，以及表示有困難應付用品開支/自費藥物開支的病人，會經由醫生轉介至醫務社會工作者（醫務社工）評估能否獲得資助。

計劃詳情：官網資料，或致電3468 5636查詢

醫療津貼2024懶人包‧醫療援助丨7.免費針灸、推拿津貼

醫管局、非政府機構及本地大學以三方夥伴協作模式，於全港18區設立中醫診所，提供政府資助中醫門診服務。



免費針灸、推拿津貼丨醫療服務內容

中醫內科（包括診金及按臨床需要包不多於五劑中藥）

針灸

骨傷／推拿（於指定診所）

相關服務收費如下：

每次診症收費定為120元

綜合社會保障援助受惠人／75歲或以上的長者生活津貼的受惠人將獲豁免收費

醫療券或折扣均不適用

免費針灸、推拿津貼丨申請資格

合資格的香港居民可享有以上醫療津貼，當中包括以下類別人士：

持有香港身份證

身為香港居民的11歲以下兒童

免費針灸、推拿津貼丨申請方法

求診病人

預約時間：即日或一個工作天前

預約方法：可直接致電各中醫診所或透過「18區中醫診所」手機應用程式預約。



預約時間：即日或一個工作天前 預約方法：可直接致電各中醫診所或透過「18區中醫診所」手機應用程式預約。 複診病人

預約時間：診症當日起 30天內 （由醫師建議）

預約方法：登記處確認

醫療津貼2024懶人包‧醫療援助丨8.政府醫療費用減免

政府醫療費用減免丨醫療服務內容

醫院管理局提供公營醫療服務費用減免津貼，為幫助有經濟困難的市民能得到適當醫療照顧；合資格人士可獲豁免公營醫療服務收費。

政府醫療費用減免丨申請資格及申請方法

以下3類人士可在每次登記求診時，出示相應身份證明文件，向公營醫院或診所職員表明自己符合「醫療費用豁免」資格。職員將透過聯機查詢系統確認資格。包括：

社署綜援受助人

長者院舍照顧服務券計劃級別0院舍券持有人

75歲或以上長者生活津貼受惠人

其他市民可向公立醫院及診所的醫務社會服務部、社署綜合家庭服務中心、保護家庭及兒童服務課或其他指定服務單位，申請醫療費用減免。社工將透過以下標準，評估申請人是否合資格：

每月家庭入息，不超過每月入息中位數的75%；

家庭資產值低於指定上限；

臨床情況；

家庭背景，包括是否需供養子女的單親家長，或其他弱勢社群人士等。

計劃詳情：官網資料

醫療津貼2024懶人包‧身體檢查丨9.大腸癌篩查計劃

大腸癌篩查計劃丨醫療服務內容

為預防大腸癌，政府提供資助給50至75歲、無疾病症狀的香港居民，可在私營醫療機構接受篩查服務。

大腸癌篩查計劃丨申請資格

參加者要先進行大便隱血測試，若結果呈陽性，將被安排接受大腸鏡檢查，必要時需切除潛在的大腸瘜肉，避免進一步惡化成癌症。

年滿50至75歲；

持香港身份證或豁免登記證明書；

已加入電子健康紀錄互通系統 (www.ehealth.gov.hk)；

並未有大腸癌症狀、有高風險因素或指定期限內曾進行大腸癌篩查或檢查。

大腸癌篩查計劃丨申請方法

合資格市民可約見基層醫療醫生，簽署同意書後即可獲發測試包，自行採集樣本後交到指定收集點。

計劃詳情：官網資料

醫療津貼2024懶人包‧身體檢查丨10.子宮頸普查服務

為鼓勵女性定期檢查、預防子宮頸癌，政府和醫護界別合作推廣子宮頸篩查計劃。

子宮頸普查服務丨醫療服務內容

衞生署健康院為25歲或以上、曾有性行為的合資格婦女，提供子宮頸檢驗，費用只需$100 。

子宮頸普查服務丨申請資格

持香港身份證人士

25歲或以上、曾有性行為

從未接受全子宮切除手術

子宮頸普查服務丨申請方法

致電「衞生署家庭健康服務子宮頸普查服務」預約服務及資訊熱線：31666631

計劃詳情：官網資料

醫療津貼2024懶人包‧身體檢查丨11.婦女健康服務

衞生署轄下3間婦女健康中心及指定母嬰健康院，為64歲以下婦女提供「婦女健康服務」。

婦女健康服務丨醫療服務內容

詢問病歷

體格檢查（包括量度血壓、脈搏、體重、身高；檢查甲狀腺、腹部、乳房、盆腔和聽診心肺）

尿液化驗（包括尿糖、尿蛋白）

指導「自我乳房檢查」的方法

收費詳情如下：

基本檢查費只需$300

低至$225可接受一次乳房X光造影檢查

婦女健康服務丨申請資格

26歲或以上、或已婚的女性

婦女健康服務丨申請方法

如有避孕人士毋須預約，直接於服務時間內前往節育指導診所，接受護士評估服務

如沒有避孕，須致電25722222預約

26歲以下的未婚女性，可致電青少年保健中心預約

計劃詳情：官網資料

醫療津貼2024懶人包‧慢性疾病津貼丨12.慢性疾病共同治理先導計劃

目的提供便捷的糖尿病及高血壓篩查服務，為計劃參加者度身訂造健康管理方案，控制慢性疾病風險因素、及早預防慢性疾病及減少相關併發症，實踐「一人一家庭醫生」理念。

慢性疾病共同治理先導計劃丨醫療服務內容

家庭醫生評估及安排篩查化驗，轉介到指定醫務化驗所抽血，及後家庭醫生解釋化驗報告及診斷結果，安排合適的健康管理方案：

被診斷出患有高血壓及／或糖尿病的參加者，每年可獲得最多6次受資助診症

血糖偏高者則可享每年最多4次受資助診症

相關服務收費如下：

成功參加後，政府會資助部分費用，參加者只需支付「共付額」

於篩查階段參加者只需支付$120共付額，則可享受篩查診症、相關化驗及檢查

治療階段，每次診症參加者均需支付共付額，政府建議為每次$150，包含最多三日藥物費用

參加者達成指定健康指標，即可享有獎勵機制，在下一個計劃年度第一次接受資助診症時獲扣減最高$150共付額

參加者可使用醫療券

慢性疾病共同治理先導計劃丨申請資格

年滿45歲或以上香港居民

沒有糖尿病或高血壓紀錄

慢性疾病共同治理先導計劃丨申請方法

網上預約登記 或；

直接到地區康健中心／地區康健站登記。

計劃詳情：官網資料

醫療津貼2024懶人包‧慢性疾病津貼丨13.地區康健中心

地區康健中心丨醫療服務內容

市民可在地區康健中心進行包括健康風險評估、糖尿病、高血壓篩查、慢性疾病管理及社區復康。政府提供$250補貼予地區康健中心的醫務諮詢，服務使用者只需支付剩餘費用。

其他醫療服務如物理治療、職業治療、營養學服務、視光學評估、言語治療、足病診療和醫學化驗服務，病人自付費用上限為$150。由醫院管理局轉介、參加社區復康計劃的人士，每節服務收費為$100；中醫服務自付費用上限則為$150。

地區康健中心丨申請資格

在地區康健中心所屬地區居住或工作的市民。需持有香港身份證，並同意加入「電子健康紀錄互通系統」

地區康健中心丨申請方法

到所屬地區康健中心登記，或；

透過其他服務單位轉介。所有專職醫療服務，均需由地區康健中心網絡醫生轉介。

計劃詳情：官網資料

醫療津貼2024懶人包‧慢性疾病津貼丨14.關愛基金醫療援助項目

關愛基金醫療援助項目丨醫療服務內容

關愛基金為經濟上有困難的市民提供援助，涵蓋項目包括：

首階段計劃涵蓋的自費癌症藥物

「資助合資格病人購買價錢極度昂貴的藥物 (包括用以治療不常見疾病的藥物)」計劃涵蓋的自費藥物

「資助合資格的公立醫院病人購買指定的用於介入程序及在體內設置的醫療裝置」計劃涵蓋的醫療裝置

關愛基金醫療援助項目丨申請資格

病人需獲得醫管局醫生簽發的藥物臨床指引，需通過由醫務社工負責的以「家庭」為單位計算的經濟審查。

關愛基金醫療援助項目丨申請方法

病人可向醫院或診所查詢及辦理申請；

可由醫生轉介至醫務社工，評估能否獲得資助。

計劃詳情：官網資料

醫療津貼2024懶人包‧慢性疾病津貼丨15.乙型肺炎評估

乙型肺炎評估丨醫療服務內容

家計會「乙型肝炎評估診所」為乙型肝炎帶菌者提供化驗和跟進服務，並按情況為患者提供藥物治療。服務內容及收費：

專科醫生診症 （乙型肝炎評估）：$400

肝功能化驗：$255

乙型肝炎抗原化驗：$140

乙型肝炎抗體化驗：$140

乙型肺炎評估丨申請資格

本港乙型肝炎帶菌者

乙型肺炎評估丨申請方法

有需要人士可致電29197721查詢及預約

醫療津貼2024懶人包‧婚前檢查丨16.婚前檢查

婚前檢查丨醫療服務內容

家計會的「婚前檢查」服務為幫助準新人了解雙方健康狀況，度身訂造身體檢查項目，以防有傳染性或影響下一代的疾病，令準新人可及早採取治理措施，保障婚後家庭，費用只需$750起。

婚前檢查項目包括：

乙型肝炎、

地中海貧血、

德國麻疹、

類猴型Rh(D)因子及性病等等

婚前檢查丨申請資格

本港準備結婚新人

婚前檢查丨申請方法

可於家計會線上預約申請

計劃詳情：官網資料

資料來源：衛生署長者健康中心 、長者醫療券 、社會福利署為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼計劃 、醫管局關愛基金醫療援助項目 、醫管局醫療費用減免 、衛生署大腸癌篩查計劃、衞生署家庭健康服務子宮頸普查服務、家計會婦女健康服務、醫務衛生局慢性疾病共同治理先導計劃、醫務衛生局地區康健中心 、醫管局關愛基金醫療援助項目、家計會婚前檢查

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