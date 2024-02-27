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校園直擊｜全完第二小學成立「彩虹讀書會」逾廿載　鼓勵父母持續學習陪伴子女成長

升學教育 18:35 2024/02/27

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

中華基督教會全完第二小學成立「彩虹讀書會」，至今已有21年歷史。

中華基督教會全完第二小學圖書館歷年來致力推動校內閱讀風氣，積極鼓勵家長陪伴子女閱讀，提升學生閱讀興趣，特別成立「彩虹讀書會」，至今已有21年歷史，是由一班重視培養孩子閲讀的家長組成，多年來與學校同行，舉辦各項精彩有趣的親子閲讀活動，讓父母與子女建立親子閱讀空間及享受共讀的樂趣。

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帶領孩子走進閲讀世界 

「全二故事姨姨」人才濟濟，每月積極為低年級學生進行講故事活動。姨姨們除了運用有趣的聲線演繹故事外，更會精心準備各種故事道具，在故事期間和學生一起體驗故事情節，進一步加深同學們認識故事中的道理。每次活動，同學們都非常踴躍，積極投入，全場座無虛席，有賴各位家長用「心」對待在場每一位孩子，「大手牽小手」引領全二人開拓夢想閲讀世界。

全完第二小學彩虹讀書會擁有優質家長團隊，致力為孩子舉辦豐富有趣的閲讀活動。

為進一步協助家長們掌握說故事技巧，讀書會特別邀請布偶爸爸(Uncle「Tony)到校舉辦家長布偶故事工作坊，讓大家學習如何使用布偶增强孩子的閲讀興趣。家長們在活動期間均激發起無限童心，以生動鬼馬的語調和動作為布偶注入靈魂。

▲Uncle Tony 家長布偶故事工作坊，讓家長學習使用布偶增强孩子的閲讀興趣。

父母與孩子一同成長

「彩虹讀書會」鼓勵父母持續學習，舉辦精彩有趣的閲讀活動，包括菜姨姨家長閲讀烹飪工作坊、親子逛書店活動等，豐富家長伴讀和選書技巧，帶領家長陪伴子女成長，締造更多親子閲讀的美好時刻。

親子逛書店活動，助家長學習選書技巧及了解孩子閲讀喜好，促進親子閲讀交流。

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責任編輯︰王明芳

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