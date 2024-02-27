【23條立法】梁愛詩︰為搞亂經濟而預先披露GDP　或涉金融安全

▲ 前律政司司長梁愛詩。（資料圖片)

《基本法》23條立法諮詢期明日結束，前律政司司長梁愛詩表示，不存在23條立法後「備而不用」或「立法嚴、執法鬆」，強調有法律就要執行，「立法會不應該通過一些無用的法律，所以（23條）不是只放在這裏嚇人。」

「國家安全沒有兩制之分」

有份在2003年推動23條立法的梁愛詩接受報章訪問時強調，今次立法並非比2003年更「辣」，而是內地及全球對國家安全觀念有改變，又指當時以為香港不會出現「叛國」等罪行，但經歷2019年反修例風波後，需防止重現類似情況。至於國家安全的定義，梁愛詩指：「國家安全沒有兩制之分！」

被問及如預先披露本地生產總值（GDP）數字，她說綜合學者分析GDP預測沒有問題，但若無權限下搶先披露，目的是搞亂經濟，則可能涉金融安全。

政府在23條諮詢文件中，提出延長涉危害國安被捕人的羈押時間。梁愛詩認為在大規模拘捕或暴亂下，有需要給予執法部門延長偵查時間，但對被捕人延長羈押時間，應該是執法部門能力所及的「最短時間」，亦應向法院提出申請。

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記者：戴朗希