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再見·枕邊人劇透丨第3集劇情預告　萬森得知晴天有危險急趕往營救

娛樂 21:32 2024/02/27

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《再見·枕邊人》

TVB劇《再見·枕邊人》由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛等演出，第2集劇情講到晴天的回歸成傳媒焦點，萬森備受壓力，善美主動提出開記招；晴天卻在記招上人群恐懼症發作……

第3集（28/2）

晴天突然造訪萬森家，見善美和志騫相處宛如真母子，心生抵觸情緒。

長勝幫晴天於社交媒體開設新帳戶，留言尋找晴天的舊友，從而讓晴天得到更多過往資訊，其中一名記者蔣韻彥接近晴天，欲在其住處設置針孔攝錄機。

幸此時被萬森及時識破，但晴天認為萬森對她過份保護，二人不歡而散。

晴天頻生意外，感覺似有人暗裡對付自己，遂與長勝使計引蛇出洞。

晴天與長勝失聯，另邊廂萬森亦接到通知指晴天有危險，急趕往營救……

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撰文 : TOPick柴犬出動

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