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婚後事劇透丨第3集劇情預告　誠鈞被靜林揭穿一直暗戀明芯

娛樂 22:43 2024/02/27

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《婚後事》

TVB劇《婚後事》由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕主演， 第2集劇情講到潘悅於善仁醜聞曝光後，表現得全然歸向明芯。

婚後事丨羅子溢子女盡得父母靚基因　細仔Eden遺傳大眼睛網民讚可愛

婚後事丨第3集（28/2）

（甘誠鈞視點）誠鈞是補習天王，其女友呂靜林是他的左右手，暗中為誠鈞打擊對手，更會為誠鈞處理風流帳，令誠鈞甚為滿意。

誠鈞原本順應家人要求，跟靜林籌備婚事，期間回想起善仁、明芯的婚姻關係，誠鈞似因為婚姻恐懼，提出延遲婚事，靜林無奈接受。

未幾，誠鈞發現靜林暗裡為明芯網暴善仁，誠鈞大怒，卻被靜林揭穿他一直暗戀明芯。

誠鈞隱晦地向明芯表明心跡，想明芯收手，明芯拒絕。

時靜林打算離開誠鈞，誠鈞坦言，靜林才是他想要的女人……

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撰文 : TOPick柴犬出動

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